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У Фінляндії розслідують серію проникнень до будинків депутатів

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Фінська поліція почала попереднє розслідування ймовірних проникнень до помешкань депутатів. Нічого не викрали, але залишилися сліди.

У Фінляндії розслідують серію проникнень до будинків депутатів
Фото ілюстративне

У четвер фінська поліція повідомила про початок попереднього розслідування у зв’язку із серією ймовірних випадків проникнення до помешкань депутатів парламенту, передає УНН із посиланням на Reuters.

У заяві поліції Гельсінкі йдеться про тісну співпрацю з Національним бюро розслідувань і про те, що розслідування перебуває на початковій стадії.

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Галла-аго повідомив, що інформація про ймовірні проникнення надійшла до його офісу минулого тижня, однак одразу не було зрозуміло, як довго тривали ці інциденти.

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За словами Галла-аго, озвученими на пресконференції, нічого не було вкрадено чи пошкоджено, але в будинках залишилися сліди проникнення.

"Я не можу точно коментувати кількість відомих нам випадків, але в будь-якому разі йдеться про значну кількість", — зазначив він.

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Антоніна Туманова

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