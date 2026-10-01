У Фінляндії розслідують серію проникнень до будинків депутатів
Київ • УНН
Фінська поліція почала попереднє розслідування ймовірних проникнень до помешкань депутатів. Нічого не викрали, але залишилися сліди.
У четвер фінська поліція повідомила про початок попереднього розслідування у зв’язку із серією ймовірних випадків проникнення до помешкань депутатів парламенту, передає УНН із посиланням на Reuters.
У заяві поліції Гельсінкі йдеться про тісну співпрацю з Національним бюро розслідувань і про те, що розслідування перебуває на початковій стадії.
Спікер парламенту Фінляндії Юссі Галла-аго повідомив, що інформація про ймовірні проникнення надійшла до його офісу минулого тижня, однак одразу не було зрозуміло, як довго тривали ці інциденти.
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За словами Галла-аго, озвученими на пресконференції, нічого не було вкрадено чи пошкоджено, але в будинках залишилися сліди проникнення.
"Я не можу точно коментувати кількість відомих нам випадків, але в будь-якому разі йдеться про значну кількість", — зазначив він.
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