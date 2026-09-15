У Фінляндії розслідують серйозне порушення санкцій та вивезення до рф товарів на мільйони євро

Митниця Фінляндії викрила масштабну схему обходу санкцій ЄС, у межах якої до росії незаконно вивезли промислове обладнання на майже 6 мільйонів євро. За даними слідства, місцеві компанії декларували поставки насосів і двигунів до Казахстану та Туреччини, але фактично переправляли їх до рф. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

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За даними Митниці, представники компаній зі Східної Фінляндії організували постачання товарів до росії з порушенням режиму санкцій. За інформацією Митниці, одна з компаній відповідала за експортні операції, інша — за зберігання товарів.

Експортна компанія заявила Митниці, що відправляє товари до Казахстану та Туреччини, однак, згідно з даними попереднього розслідування, товари були вивезені до росії.

Постачання насосів та двигунів до росії

Митниця підозрює, що до росії було вивезено гідравлічні насоси, двигуни та різні клапани на суму близько 5,9 мільйона євро.

З липня 2022 року експорт цих товарів до росії заборонено за регламентом санкцій ЄС.

Митниця підозрює двох осіб у масштабному порушенні режиму санкцій. Попереднє розслідування справи наближається до завершення. За даними Митниці, матеріали будуть передані до прокуратури Східної Фінляндії до кінця року.

Один із підозрюваних також є відповідачем у чотирьох інших справах про порушення санкцій, які розглядаються в окружному суді Південної Карелії.

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