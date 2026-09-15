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У Фінляндії розслідують серйозне порушення санкцій та вивезення до рф товарів на мільйони євро

Київ • УНН

 • 3754 перегляди

Фінська митниця розслідує обхід санкцій ЄС через поставки насосів і двигунів до рф під виглядом експорту в Казахстан і Туреччину. Підозрюють двох осіб.

У Фінляндії розслідують серйозне порушення санкцій та вивезення до рф товарів на мільйони євро

Митниця Фінляндії викрила масштабну схему обходу санкцій ЄС, у межах якої до росії незаконно вивезли промислове обладнання на майже 6 мільйонів євро. За даними слідства, місцеві компанії декларували поставки насосів і двигунів до Казахстану та Туреччини, але фактично переправляли їх до рф. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

За даними Митниці, представники компаній зі Східної Фінляндії організували постачання товарів до росії з порушенням режиму санкцій. За інформацією Митниці, одна з компаній відповідала за експортні операції, інша — за зберігання товарів.

Експортна компанія заявила Митниці, що відправляє товари до Казахстану та Туреччини, однак, згідно з даними попереднього розслідування, товари були вивезені до росії.

Постачання насосів та двигунів до росії

Митниця підозрює, що до росії було вивезено гідравлічні насоси, двигуни та різні клапани на суму близько 5,9 мільйона євро.

З липня 2022 року експорт цих товарів до росії заборонено за регламентом санкцій ЄС.

Митниця підозрює двох осіб у масштабному порушенні режиму санкцій. Попереднє розслідування справи наближається до завершення. За даними Митниці, матеріали будуть передані до прокуратури Східної Фінляндії до кінця року.

Один із підозрюваних також є відповідачем у чотирьох інших справах про порушення санкцій, які розглядаються в окружному суді Південної Карелії.

У США комітет Палати представників схвалив законопроєкт про санкції проти росії з тарифами до 500%15.09.26, 07:45 • 57967 переглядiв

Ольга Розгон

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