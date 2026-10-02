США направляють морпіхів до Балтійського моря для підтримки місії НАТО

CША перекинуть до регіону Балтійського моря спеціалізовану групу морських піхотинців для підтримки місії НАТО Baltic Sentry. Про це повідомляє Пентагон, інформує УНН.

Зазначається, що до Балтійського регіону направлять близько 40 військовослужбовців 2-го розвідувального батальйону 2-ї дивізії морської піхоти США, який базується в Кемп-Лежен у Північній Кароліні.

Ця місія має на меті посилити контроль за ситуацією в морському просторі для захисту критично важливої ​​підводної інфраструктури та підтримки загальної безпеки в регіоні

Вказується, що американські морпіхи працюватимуть разом із Береговою бригадою Фінляндії. Вони забезпечуватимуть спостереження та тактичну розвідку.

Наша участь у навчаннях Baltic Sentry демонструє динамічну гнучкість морської піхоти, яка дозволяє швидко використовувати спеціалізовані можливості там, де вони найефективніші. Співпраця пліч-о-пліч з нашими фінськими союзниками зміцнює нашу колективну готовність, гарантуючи, що ми можемо безперебійно діяти як згуртована, смертоносна команда для стримування гібридних загроз на Балтійському узбережжі