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Техніка

Країни Балтійського моря планують оперативну групу для захисту від дронів

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Країни Балтійського моря планують спільну групу для швидкого обміну даними та реагування на дронові й гібридні атаки.

Країни Балтійського моря планують оперативну групу для захисту від дронів
Фото: NASA

Країни, що межують з Балтійським морем, планують створити спільну оперативну групу з захисту від дронів, яка дозволить їм швидко реагувати на зростаючу загрозу гібридних атак, заявив у п'ятницю міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

З моменту початку повномасштабного вторгнення рф  в Україну у 2022 році в Балтійському морі, що межує з вісьмома країнами НАТО та росією, сталися численні інциденти.

Мета полягає у створенні робочої групи, яка забезпечить швидкий обмін інформацією, сказав Добріндт перед зустріччю у північнонімецькому місті Фленсбург зі своїми колегами з країн Балтійського моря.

"Іноземні держави щодня намагаються атакувати та підривати демократію, безпеку та економічну силу в ЄС", – заявив міністр внутрішніх справ у заяві щодо мети зустрічі.

Він попередив, що такі атаки можуть "набути нового виміру в найближчі місяці", а гібридна загроза "повсюдна".

Німеччина була особливо пильною щодо загроз, пов'язаних з дронів, після того, як на початку цього місяця в аеропорту Лейпциг/Галле – важливому військовому логістичному центрі – було виявлено один із них із вибухівкою.

Німецькі чиновники публічно не звинуватили жодної іноземної країни в інциденті, хоча деякі законодавці вказали пальцем на росію, яка відкинула інцидент як "сфабриковану провокацію".

Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку - ЗМІ25.08.26, 11:33 • 22986 переглядiв

Юлія Шрамко

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