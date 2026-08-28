Країни Балтійського моря планують оперативну групу для захисту від дронів
Київ • УНН
Країни Балтійського моря планують спільну групу для швидкого обміну даними та реагування на дронові й гібридні атаки.
Країни, що межують з Балтійським морем, планують створити спільну оперативну групу з захисту від дронів, яка дозволить їм швидко реагувати на зростаючу загрозу гібридних атак, заявив у п'ятницю міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
З моменту початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році в Балтійському морі, що межує з вісьмома країнами НАТО та росією, сталися численні інциденти.
Мета полягає у створенні робочої групи, яка забезпечить швидкий обмін інформацією, сказав Добріндт перед зустріччю у північнонімецькому місті Фленсбург зі своїми колегами з країн Балтійського моря.
"Іноземні держави щодня намагаються атакувати та підривати демократію, безпеку та економічну силу в ЄС", – заявив міністр внутрішніх справ у заяві щодо мети зустрічі.
Він попередив, що такі атаки можуть "набути нового виміру в найближчі місяці", а гібридна загроза "повсюдна".
Німеччина була особливо пильною щодо загроз, пов'язаних з дронів, після того, як на початку цього місяця в аеропорту Лейпциг/Галле – важливому військовому логістичному центрі – було виявлено один із них із вибухівкою.
Німецькі чиновники публічно не звинуватили жодної іноземної країни в інциденті, хоча деякі законодавці вказали пальцем на росію, яка відкинула інцидент як "сфабриковану провокацію".
Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку - ЗМІ25.08.26, 11:33 • 22986 переглядiв