Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку - ЗМІ

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У Німеччині біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один безпілотник та вибухівку, повідомляє Süddeutsche Zeitung, пише УНН.

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"Схоже, що для невдалої атаки на український літак планувалося використати більше безпілотників, ніж було відомо раніше. Згідно з інформацією, отриманою SZ, NDR та WDR, слідчі виявили ще один безпілотник та вибухівку", - ідеться у публікації.

Як пише видання, "лише три тижні тому в аеропорту Лейпцига було знайдено дрон, начинений вибухівкою. Безпілотний літальний апарат, очевидно, мав приземлитися на заправлені гасом крила українського вантажного літака Антонов, який використовується для перевезення зброї до України. Аеропорт ледве уникнув катастрофи, оскільки, очевидно, вийшов з ладу детонатор бомби".

"Відтоді співробітники Федерального управління кримінальної поліції (BKA) за дорученням Федерального генерального прокурора Єнса Роммеля розслідують цю справу. Їхнє завдання — точно визначити, як планувався напад і хто за нього відповідальний. Слідчі вважають, що за цим, швидше за все, стоїть росія", вказує видання.

Згідно з інформацією Süddeutsche Zeitung, NDR та WDR, "слідчі наразі припускають, що злочинці, ймовірно, використовували кілька дронів для атаки на аеропорт. Перший дрон було знайдено на території аеропорту, а другий дрон, очевидно, зіткнувся з літаком DHL. Згідно з результатами розслідування, третій дрон було знайдено через кілька днів, рано ввечері 14 серпня, на полі в Кабельскеталі, районі, що безпосередньо межує із західною частиною аеропорту Лейпцига".

"Криміналісти Федерального управління кримінальної поліції (BKA) виявили на місці події залишки речовини, яка, за попередніми оцінками, може бути приблизно 50 грамами вибухонебезпечної речовини гексоген. Вибухова суміш, очевидно, не детонувала. Експерти BKA зараз намагаються з'ясувати причину. Вони також хочуть з'ясувати, яку роль цей дрон мав відіграти у невдалій атаці на аеропорт Лейпцига", - зазначається у публікації.

Як пише видання, "на хвостовому стабілізаторі літака було виявлено пошкодження, які, можливо, були спричинені зіткненням з дроном. Слідчі виключили зіткнення з птахом. Дрон, або навіть його частини, поки що не знайдено. Можливо, його "проковтнув" один з двигунів після зіткнення та подрібнив".

"Окрім слідів ДНК, які співробітники BKA (Федерального управління кримінальної поліції) виявили, серед іншого, на дроні в аеропорту, вони також розслідують ще одну зачіпку. У Курсдорфі, на північ від аеропорту Лейпцига, слідчі виявили технічний пристрій, який, можливо, використовувався для керування дронами", - ідеться у публікації.

Як повідомляється, "вони знайшли антену, прикріплену до дерева скотчем, разом з іншою електронікою. Лише за кілька метрів від неї була обгоріла ділянка з обвугленими металевими деталями. Слідчі вважають, що там щось здетонувало. Дійсно, свідки чули гучний вибух близько 19:20 у день атаки. Що саме вибухнуло, і чи це був нещасний випадок, чи навмисне знищення потенційних доказів, досі розслідується".

"Так само незрозуміло: 11 серпня, згідно з інформацією, отриманою SZ, NDR та WDR, поліція, як повідомляється, виявила інші компоненти дрона під час обшуку території навколо аеропорту. Серед них були двигун і ротор. Чи, можливо, четвертий безпілотний літальний апарат був використаний в атаці? Для чого вони були призначені? І скільки з них було оснащено вибухівкою? Слідчі зараз намагаються розгадати всі ці таємниці", - вказується у публікації.

Дрон із вибухівкою врізався в крило українського літака у Лейпцигу - Zeit