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Возле аэропорта Лейпцига нашли ещё один дрон и взрывчатку - СМИ

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

Следователи обнаружили возле аэропорта Лейпцига ещё один дрон и около 50 граммов гексогена.

Возле аэропорта Лейпцига нашли ещё один дрон и взрывчатку - СМИ
Фото: Hendrik Schmidt/dpa

В Германии возле аэропорта Лейпцига нашли еще один беспилотник и взрывчатку, сообщает Süddeutsche Zeitung, пишет УНН.

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"Похоже, что для неудачной атаки на украинский самолет планировалось использовать больше беспилотников, чем было известно ранее. Согласно информации, полученной SZ, NDR и WDR, следователи обнаружили еще один беспилотник и взрывчатку", - говорится в публикации.

Как пишет издание, "всего три недели назад в аэропорту Лейпцига был найден дрон, начиненный взрывчаткой. Беспилотный летательный аппарат, очевидно, должен был приземлиться на заправленные керосином крылья украинского грузового самолета "Антонов", который используется для перевозки оружия в Украину. Аэропорт едва избежал катастрофы, поскольку, очевидно, вышел из строя детонатор бомбы".

"С тех пор сотрудники Федерального управления уголовной полиции (BKA) по поручению Федерального генерального прокурора Йенса Роммеля расследуют это дело. Их задача — точно установить, как планировалось нападение и кто за него ответственен. Следователи считают, что за этим, скорее всего, стоит россия", - указывает издание.

Согласно информации Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, "следователи в настоящее время предполагают, что преступники, вероятно, использовали несколько дронов для атаки на аэропорт. Первый дрон был найден на территории аэропорта, а второй дрон, очевидно, столкнулся с самолетом DHL. Согласно результатам расследования, третий дрон был найден через несколько дней, ранним вечером 14 августа, на поле в Кабельскетале, районе, непосредственно граничащем с западной частью аэропорта Лейпцига".

"Криминалисты Федерального управления уголовной полиции (BKA) обнаружили на месте происшествия остатки вещества, которое, согласно предварительным оценкам, может быть примерно 50 граммами взрывоопасного вещества гексогена. Взрывчатая смесь, очевидно, не детонировала. Эксперты BKA сейчас пытаются выяснить причину. Они также хотят установить, какую роль этот дрон должен был сыграть в неудачной атаке на аэропорт Лейпцига", - отмечается в публикации.

Как пишет издание, "на хвостовом стабилизаторе самолета были обнаружены повреждения, которые, возможно, были вызваны столкновением с дроном. Следователи исключили столкновение с птицей. Дрон или даже его части пока не найдены. Возможно, его "проглотил" один из двигателей после столкновения и измельчил".

"Помимо следов ДНК, которые сотрудники BKA (Федерального управления уголовной полиции) обнаружили, в частности, на дроне в аэропорту, они также расследуют еще одну зацепку. В Курсдорфе, к северу от аэропорта Лейпцига, следователи обнаружили техническое устройство, которое, возможно, использовалось для управления дронами", - говорится в публикации.

Как сообщается, "они нашли прикрепленную к дереву скотчем антенну вместе с другой электроникой. Всего в нескольких метрах от нее находился обгоревший участок с обугленными металлическими деталями. Следователи считают, что там что-то взорвалось. Действительно, свидетели слышали громкий взрыв около 19:20 в день атаки. Что именно взорвалось и был ли это несчастный случай или преднамеренное уничтожение потенциальных доказательств, до сих пор расследуется".

"Также остается неясным следующее: 11 августа, согласно информации, полученной SZ, NDR и WDR, полиция, как сообщается, обнаружила другие компоненты дрона во время обыска территории вокруг аэропорта. Среди них были двигатель и ротор. Возможно ли, что в атаке был использован четвертый беспилотный летательный аппарат? Для чего они предназначались? И сколько из них было оснащено взрывчаткой? Следователи сейчас пытаются разгадать все эти тайны", - указывается в публикации.

Дрон со взрывчаткой врезался в крыло украинского самолёта в Лейпциге - Zeit10.08.26, 12:51 • 22744 просмотра

Юлия Шрамко

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