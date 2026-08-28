Страны Балтийского моря планируют оперативную группу для защиты от дронов
Киев • УНН
Страны Балтийского моря планируют совместную группу для быстрого обмена данными и реагирования на атаки с использованием дронов и гибридные атаки.
Страны, граничащие с Балтийским морем, планируют создать совместную оперативную группу по защите от дронов, которая позволит им быстро реагировать на растущую угрозу гибридных атак, заявил в пятницу министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
С момента начала полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году в Балтийском море, которое омывает восемь стран НАТО и россию, произошло множество инцидентов.
Цель заключается в создании рабочей группы, которая обеспечит быстрый обмен информацией, сказал Добриндт перед встречей в северогерманском городе Фленсбург со своими коллегами из стран Балтийского моря.
"Иностранные государства ежедневно пытаются атаковать и подрывать демократию, безопасность и экономическую мощь в ЕС", – заявил министр внутренних дел в заявлении о цели встречи.
Он предупредил, что такие атаки могут "приобрести новое измерение в ближайшие месяцы", а гибридная угроза "повсеместна".
Германия особенно внимательно следила за угрозами, связанными с дронами, после того как в начале этого месяца в аэропорту Лейпциг/Галле – важном военном логистическом центре – был обнаружен один из них со взрывчаткой.
Немецкие чиновники публично не обвинили ни одну иностранную страну в инциденте, хотя некоторые законодатели указали на россию, которая отвергла инцидент как "сфабрикованную провокацию".
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