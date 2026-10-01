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Удар рф по Південному мосту: пошкоджена опора та бетонне загородження метрополітену, рух транспорту зупинили

Київ • УНН

 • 1466 перегляди

Ворожий БпЛА пошкодив опору, відбійник, дорожнє полотно та огорожу метро на Південному мосту. Рух метро й транспорту зупинили.

Удар рф по Південному мосту: пошкоджена опора та бетонне загородження метрополітену, рух транспорту зупинили

Удар ворожого дрона по Південному мосту в Києві пошкодив відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену, рух метро та громадського транспорту зупинений. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Внаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро 

- повідомив Кличко. 

За його словами, рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений.

Нагадаємо

Ворог увечері знову атакував Південний міст у Києві, влучання у дорожнє полотно. 

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вибухи
Південний міст (Київ)
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ