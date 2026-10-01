Удар РФ по Южному мосту: повреждены опора и бетонное ограждение метрополитена, движение транспорта остановили
Киев • УНН
Вражеский БПЛА повредил опору, отбойник, дорожное полотно и ограждение метро на Южном мосту. Движение метро и транспорта остановили.
Удар вражеского дрона по Южному мосту в Киеве повредил отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена, движение метро и общественного транспорта остановлено. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В результате попадания БПЛА, по предварительной информации, повреждены опора моста, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Специалисты метрополитена проводят обесточивание железнодорожного полотна метро
По его словам, движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено.
Напомним
Враг вечером снова атаковал Южный мост в Киеве, попадание пришлось в дорожное полотно.