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Удар РФ по Южному мосту: повреждены опора и бетонное ограждение метрополитена, движение транспорта остановили

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Вражеский БПЛА повредил опору, отбойник, дорожное полотно и ограждение метро на Южном мосту. Движение метро и транспорта остановили.

Удар РФ по Южному мосту: повреждены опора и бетонное ограждение метрополитена, движение транспорта остановили

Удар вражеского дрона по Южному мосту в Киеве повредил отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена, движение метро и общественного транспорта остановлено. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В результате попадания БПЛА, по предварительной информации, повреждены опора моста, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Специалисты метрополитена проводят обесточивание железнодорожного полотна метро 

- сообщил Кличко. 

По его словам, движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено.

Напомним

Враг вечером снова атаковал Южный мост в Киеве, попадание пришлось в дорожное полотно. 

Антонина Туманова

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Южный мост (Киев)
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Киев