США направляют морских пехотинцев в Балтийское море для поддержки миссии НАТО

США перебросят в регион Балтийского моря специализированную группу морских пехотинцев для поддержки миссии НАТО Baltic Sentry. Об этом сообщает Пентагон, информирует УНН.

Отмечается, что в Балтийский регион направят около 40 военнослужащих 2-го разведывательного батальона 2-й дивизии морской пехоты США, который базируется в Кэмп-Лежёне в Северной Каролине.

Эта миссия направлена на усиление контроля за ситуацией в морском пространстве для защиты критически важной подводной инфраструктуры и поддержания общей безопасности в регионе

Указывается, что американские морпехи будут работать вместе с Береговой бригадой Финляндии. Они будут обеспечивать наблюдение и тактическую разведку.

Наше участие в учениях Baltic Sentry демонстрирует динамическую гибкость морской пехоты, которая позволяет быстро использовать специализированные возможности там, где они наиболее эффективны. Сотрудничество плечом к плечу с нашими финскими союзниками укрепляет нашу коллективную готовность, гарантируя, что мы можем бесперебойно действовать как сплоченная, смертоносная команда для сдерживания гибридных угроз на побережье Балтийского моря