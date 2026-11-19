Посланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер повідомив, що разом з американським спецпосланником Стівом Віткоффом проінформував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про переговори президента США Дональда Трампа у Китаї та останні спроби щодо досягнення миру в Україні, пише УНН.

Спеціальний посланник Стів Віткофф та я сьогодні провели дуже продуктивну зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та його радником з національної безпеки Гюнтером Зауттером. Ми поінформували їх про переговори президента Дональда Трампа в Китаї та останні зусилля щодо досягнення справедливого, тривалого та міцного миру в Україні - написав Кушнер у X.

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"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Німеччиною, Україною та нашими європейськими партнерами, щоб узгодити наші позиції та підготуватися до наступного раунду переговорів", - зазначив посланець і зять Трампа.

З його слів, канцлер Мерц є рішучим прихильником миру в Україні та міцного євроатлантичного альянсу". "Ми вдячні за його лідерство, конструктивну участь та тісне партнерство, коли ми разом працюємо над досягненням нашої спільної мети – припинення цієї жахливої ​​війни та побудови безпечного та процвітаючого майбутнього для України та Європи", - вказав Кушнер.

Доповнення

Кушнер повідомив про візит до Берліна разом з Віткоффом раніше 19 листопада. Він вказував, що у столиці Німеччини заплановано переговори за участю Президента України Володимира Зеленського та європейських партнерів. Як повідомив Кушнер, на порядку денному - робота над виробленням єдиної позиції щодо ключових елементів тривалого миру і спільна підготовка порядку денного та запропонованого формату для наступного раунду багатосторонніх переговорів.

Президент України Володимир Зеленський уже також прибув до Берліна.