Посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что вместе с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом проинформировал канцлера Германии Фридриха Мерца о переговорах президента США Дональда Трампа в Китае и последних усилиях по достижению мира в Украине, пишет УНН.

Специальный посланник Стив Уиткофф и я сегодня провели очень продуктивную встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и его советником по национальной безопасности Гюнтером Зауттером. Мы проинформировали их о переговорах президента Дональда Трампа в Китае и последних усилиях по достижению справедливого, длительного и прочного мира в Украине - написал Кушнер в X.

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"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Німеччиною, Україною та нашими європейськими партнерами, щоб узгодити наші позиції та підготуватися до наступного раунду переговорів", - зазначив посланець і зять Трампа.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с Германией, Украиной и нашими европейскими партнерами, чтобы согласовать наши позиции и подготовиться к следующему раунду переговоров", - отметил посланник и зять Трампа.

По его словам, канцлер Мерц является решительным сторонником мира в Украине и крепкого евроатлантического альянса". "Мы благодарны за его лидерство, конструктивное участие и тесное партнерство, поскольку вместе работаем над достижением нашей общей цели – прекращением этой ужасной войны и построением безопасного и процветающего будущего для Украины и Европы", - указал Кушнер.

Дополнение

Кушнер сообщил о визите в Берлин вместе с Уиткоффом ранее 19 ноября. Он указал, что в столице Германии запланированы переговоры с участием Президента Украины Владимира Зеленского и европейских партнеров. Как сообщил Кушнер, на повестке дня - работа над выработкой единой позиции по ключевым элементам долгосрочного мира и совместная подготовка повестки дня и предложенного формата для следующего раунда многосторонних переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский уже также прибыл в Берлин.