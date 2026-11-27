Попри поразку на виїзді від Португалії, чоловіча збірна України з баскетболу зберігає високі позиції у відборі на чемпіонат світу-2027. Команда Айнарса Багатскіса має 15 очок після дев'яти ігор і ділить перші три рядки групи I з Іспанією та Грузією, випереджаючи грузинів за особистими зустрічами, пише УНН.

Деталі

Національна чоловіча збірна України поступилась Португалії з рахунком 90:95 у першому матчі листопадового вікна другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027.

У паралельних матчах групи, Грузія на виїзді в овертаймі переграла Грецію 92:88, а в іншій грі Іспанія на чужому майданчику розгромила Чорногорію 93:62.

Найрезультативнішими у складі збірної України стали Олександра Ковляр та Максим Шульга – по 18 очок, Дмитро Скапінцев додав 14 балів.

"Ми почали матч жахливо. Останні три дні дивилися відео, розповідали про гравців Португалії, їх можливості. В цьому залі Португалія завжди грає дуже добре, демонструє якісний баскетбол. На початку Португалія робила все, що хотіла в нападі. Ми набрали 25 очок, але давали супернику легкі атаки без пресингу і жорсткості. В третій чверті початок також був недопустимим. Треба було виконувати важку фізичну роботу, щоб повернутися. За 4 хвилини до кінця ми лідирували, але потім знову забули про підбирання. Суперники отримували додаткові кидки, Лісбоа забивав. Це призвело до такого результату", - сказав Айнарс Багатскіс.

Він зазначив, що хоч Україна і зазнала поразки, але команда ще у грі.

"Все залежить тільки від нас, не від інших. Просто хорошими хлопцями бути недостатньо. Треба битися, все залежить від нас", - додав Багатскіс.

Що далі

За три тури до завершення кваліфікації на чемпіонат світу Україна займає друге місце – у трьох збірних рівні показники перемог, але наша збірна поступається за особистими зустрічами Іспанії, проте виграє у Грузії.

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Наступні матчі відбору в групі І пройдуть у неділю, 29 листопада. Україна зіграє номінально домашній матч у Ризі проти Чорногорії.

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Відбір на чемпіонат світу з баскетболу 2027 року, який пройде у Катарі з 27 серпня по 12 вересня 2027 року, має визначити 31 учасника турніру, тоді як збірна Катару отримала путівку автоматично як господар. Участь в основній кваліфікації беруть 80 збірних із чотирьох зон ФІБА.

У європейському відборі змагаються 32 збірні (24 учасники Євробаскету-2025 та 8 переможців прекваліфікації). Відбір поділений на два групові етапи та триває протягом шести ігрових вікон (по два матчі в кожному вікні вдома та на виїзді).

У другому етапі, куди пробилася наша збірна, за регламентом, 24 команди об'єднуються у 4 нові групи по 6 збірних. Усі результати та очки, набрані на першому етапі (зокрема й проти команд, які посіли 4-те місце і вибули), повністю переносяться у другий раунд.

Команди грають по два матчі (вдома та на виїзді) лише проти трьох нових суперників з іншої групи.

Україна вже провела 9 турів, і залишається ще три, один з яких, як вже зазначалося, пройде у неділю, 29 листопада, а наступні вже у новому році - 26 лютого проти Греції та 1 березня проти Португалії.

За підсумками другого етапу три найкращі збірні групи I вийдуть до фінальної частини чемпіонату світу-2027. Загалом європейську квоту на світову першість отримають 12 команд.

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