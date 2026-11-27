Несмотря на выездное поражение от Португалии, мужская сборная Украины по баскетболу сохраняет высокие позиции в отборе на чемпионат мира-2027. Команда Айнарса Багатскиса набрала 15 очков после девяти игр и делит первые три строчки группы I с Испанией и Грузией, опережая грузин по личным встречам, пишет УНН.

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Национальная мужская сборная Украины уступила Португалии со счётом 90:95 в первом матче ноябрьского окна второго этапа квалификации чемпионата мира-2027.

В параллельных матчах группы Грузия в гостях в овертайме обыграла Грецию со счётом 92:88, а в другой игре Испания на чужой площадке разгромила Черногорию — 93:62.

Самыми результативными в составе сборной Украины стали Александр Ковляр и Максим Шульга — по 18 очков, Дмитрий Скапинцев добавил 14 баллов.

"Мы ужасно начали матч. Последние три дня смотрели видео, рассказывали об игроках Португалии, об их возможностях. В этом зале Португалия всегда играет очень хорошо, демонстрирует качественный баскетбол. В начале Португалия делала в нападении всё, что хотела. Мы набрали 25 очков, но позволяли сопернику проводить лёгкие атаки без прессинга и жёсткости. В третьей четверти начало также было недопустимым. Нужно было выполнить тяжёлую физическую работу, чтобы вернуться в игру. За 4 минуты до конца мы лидировали, но затем снова забыли о подборах. Соперники получали дополнительные броски, Лисбоа забивал. Это привело к такому результату", — сказал Айнарс Багатскис.

Он отметил, что, хотя Украина и потерпела поражение, команда всё ещё в игре.

"Всё зависит только от нас, а не от других. Просто быть хорошими парнями недостаточно. Нужно биться, всё зависит от нас", — добавил Багатскис.

Что дальше

За три тура до завершения квалификации на чемпионат мира Украина занимает второе место — у трёх сборных одинаковые показатели побед, но наша сборная уступает Испании по личным встречам, зато выигрывает у Грузии.

Сборная Украины по баскетболу уверенно обыграла Грузию и вышла во второй этап отбора на ЧМ-2027

Следующие матчи отбора в группе I пройдут в воскресенье, 29 ноября. Украина сыграет номинально домашний матч в Риге против Черногории.

Украина обыграла Черногорию и возглавила группу в отборе на ЧМ-2027 по баскетболу

Отбор на чемпионат мира по баскетболу 2027 года, который пройдёт в Катаре с 27 августа по 12 сентября 2027 года, должен определить 31 участника турнира, тогда как сборная Катара получила путёвку автоматически как хозяин. В основной квалификации участвуют 80 сборных из четырёх зон ФИБА.

В европейском отборе соревнуются 32 сборные (24 участника Евробаскета-2025 и 8 победителей преквалификации). Отбор разделён на два групповых этапа и проходит в течение шести игровых окон (по два матча в каждом окне дома и на выезде).

На втором этапе, куда пробилась наша сборная, согласно регламенту 24 команды объединяются в 4 новые группы по 6 сборных. Все результаты и очки, набранные на первом этапе (в том числе и против команд, занявших 4-е место и выбывших), полностью переносятся во второй раунд.

Команды играют по два матча (дома и на выезде) только против трёх новых соперников из другой группы.

Украина уже провела 9 туров, и остаётся ещё три, один из которых, как уже отмечалось, пройдёт в воскресенье, 29 ноября, а следующие — уже в новом году: 26 февраля против Греции и 1 марта против Португалии.

По итогам второго этапа три лучшие сборные группы I выйдут в финальную часть чемпионата мира-2027. Всего европейскую квоту на мировое первенство получат 12 команд.

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