Михайлюк установил рекорд украинцев в НБА, набрав 39 очков
Киев • УНН
Святослав Михайлюк набрал 39 очков в матче «Юты» против «Далласа». Он реализовал 10 трёхочковых и установил рекорд украинцев в НБА.
Украинский баскетболист "Юты Джаз" Святослав Михайлюк набрал 39 очков, установив рекорд результативности среди украинцев за всю историю выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает УНН.
Подробности
В матче регулярного чемпионата НБА против "Даллас Маверикс" игрок сборной Украины провёл на паркете 32 минуты, реализовал 2/8 двухочковых, 10/15 трёхочковых, 5/5 штрафных.
Также на счету украинца 5 подборов и 3 результативные передачи. Показатель плюс-минус при нём на паркете составил "+6".
Напомним
Святослав Михайлюк набрал 15 очков за 26 минут в составе "Юты" против "Денвера".
Украинец Михайлюк демонстрирует стабильность в НБА: лучший показатель за месяц в матче против "Денвера"04.03.26, 01:35 • 6486 просмотров