Українець Михайлюк демонструє стабільність у НБА: найкращий показник за місяць у матчі проти "Денвера"
Київ • УНН
Святослав Михайлюк набрав 15 очок за 26 хвилин у складі "Юти" проти "Денвера", що є його найкращим результатом за місяць. Він також додав три підбирання, дві передачі та один блокшот.
Український баскетболіст Святослав Михайлюк продовжує демонструвати стабільну результативність у складі "Юти" в регулярному чемпіонаті НБА. У матчі проти "Денвера" він став однією з помітних фігур на майданчику, хоча розпочав гру з лави запасних. За 26 хвилин на паркеті Михайлюк набрав 15 очок - його найкращий показник за останній місяць, передає УНН.
Деталі
До цього статистика українця включала три підбирання, дві результативні передачі та один блокшот. Зустріч у Солт-Лейк-Сіті завершилася мінімальною перемогою гостей - 128:125.
Першу чверть з невеликою перевагою виграли господарі (34:33), а після рівної першої половини (67:66) ініціативу захопив "Денвер", що врешті визначило підсумковий результат.
Раніше Михайлюк демонстрував схожу результативність 3 лютого проти "Індіани", набравши 18 очок.
Нагадаємо
Найуспішнішим матчем поточного сезону для українського захисника залишається гра з "Детройтом", де він набрав 28 балів.
Таким чином, Святослав продовжує стабільно отримувати ігровий час та ефективно використовує свої можливості у складі команди.
