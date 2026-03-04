$43.230.13
50.600.26
ukenru
18:22 • 10034 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 16915 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
3 березня, 15:45 • 18430 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 24369 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 30034 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 21967 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 20771 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23368 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33930 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 112504 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Українець Михайлюк демонструє стабільність у НБА: найкращий показник за місяць у матчі проти "Денвера"

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Святослав Михайлюк набрав 15 очок за 26 хвилин у складі "Юти" проти "Денвера", що є його найкращим результатом за місяць. Він також додав три підбирання, дві передачі та один блокшот.

Українець Михайлюк демонструє стабільність у НБА: найкращий показник за місяць у матчі проти "Денвера"

Український баскетболіст Святослав Михайлюк продовжує демонструвати стабільну результативність у складі "Юти" в регулярному чемпіонаті НБА. У матчі проти "Денвера" він став однією з помітних фігур на майданчику, хоча розпочав гру з лави запасних. За 26 хвилин на паркеті Михайлюк набрав 15 очок - його найкращий показник за останній місяць, передає УНН.

Деталі

До цього статистика українця включала три підбирання, дві результативні передачі та один блокшот. Зустріч у Солт-Лейк-Сіті завершилася мінімальною перемогою гостей - 128:125.

Першу чверть з невеликою перевагою виграли господарі (34:33), а після рівної першої половини (67:66) ініціативу захопив "Денвер", що врешті визначило підсумковий результат.

Раніше Михайлюк демонстрував схожу результативність 3 лютого проти "Індіани", набравши 18 очок.

Нагадаємо

Найуспішнішим матчем поточного сезону для українського захисника залишається гра з "Детройтом", де він набрав 28 балів.

Таким чином, Святослав продовжує стабільно отримувати ігровий час та ефективно використовує свої можливості у складі команди.

Михайлюк отримав чемпіонський перстень від НБА за титул, який був виграний з "Бостоном"11.03.25, 12:20 • 12825 переглядiв

Станіслав Кармазін

Спорт