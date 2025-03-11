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Михайлюк отримав чемпіонський перстень від НБА за титул, який був виграний з "Бостоном"

Київ • УНН

 • 12745 перегляди

Святослав Михайлюк отримав чемпіонський перстень НБА за титул, виграний з "Бостоном" минулого сезону. Церемонія вручення відбулася перед матчем "Юти Джаз" проти "Бостон Селтікс", де показали триб'ют-відео про українця.

Михайлюк отримав чемпіонський перстень від НБА за титул, який був виграний з "Бостоном"

На честь українця на великому екрані було показано невелике триб'ют-відео, присвячене виступам Михайлюка.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Федерації баскетболу України.

Український захисник Святослав Михайлюк отримав чемпіонський перстень НБА за титул, виграний з Бостоном в минулому сезоні.

- інформує ФБУ.

Це сталось перед стартом виїзного матчу регулярного чемпіонату НБА його Юти Джаз проти Бостон Селтікс.

На великому екрані, у момент церемонії, було показане триб'ют-відео, присвячене виступам Святослава Михайлюка. Згодом гравці Селтікс вручили Святославу перстень.

Довідка

У поточному сезоні Михайлюк у середньому набирає 9,4 очка, 2,4 підбирання, 1,9 передачі. У минулому сезоні український баскетболіст провів 41 матч за свій клуб. У середньому за 10 хвилин на паркеті він набирав 4.0 очка, робив 1.2 підбирання та 0.9 передачі.

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