Михайлюк отримав чемпіонський перстень від НБА за титул, який був виграний з "Бостоном"
Київ • УНН
Святослав Михайлюк отримав чемпіонський перстень НБА за титул, виграний з "Бостоном" минулого сезону. Церемонія вручення відбулася перед матчем "Юти Джаз" проти "Бостон Селтікс", де показали триб'ют-відео про українця.
На честь українця на великому екрані було показано невелике триб'ют-відео, присвячене виступам Михайлюка.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Федерації баскетболу України.
Український захисник Святослав Михайлюк отримав чемпіонський перстень НБА за титул, виграний з Бостоном в минулому сезоні.
Це сталось перед стартом виїзного матчу регулярного чемпіонату НБА його Юти Джаз проти Бостон Селтікс.
На великому екрані, у момент церемонії, було показане триб'ют-відео, присвячене виступам Святослава Михайлюка. Згодом гравці Селтікс вручили Святославу перстень.
Довідка
У поточному сезоні Михайлюк у середньому набирає 9,4 очка, 2,4 підбирання, 1,9 передачі. У минулому сезоні український баскетболіст провів 41 матч за свій клуб. У середньому за 10 хвилин на паркеті він набирав 4.0 очка, робив 1.2 підбирання та 0.9 передачі.
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