Українська збірна здобула першу перемогу на Іграх Нескорених у баскетболі
Київ • УНН
Збірна України перемогла команду Колумбії з рахунком 12:6 у першому раунді відбіркового турніру з баскетболу на візках. До складу української команди увійшли 11 спортсменів-ветеранів.
Українська збірна розпочала виступи на Іграх Нескорених із перемоги. Про це повідомляє Українська команда Ігор Нескорених, передає УНН.
Деталі
У першому раунді відбіркового турніру з баскетболу на візках збірна України зустрілася з командою Колумбії.
Матч завершився з рахунком 12:6 на користь України.
До складу команди увійшли: Віктор Дикий, Арсен Рябошапка, Олександр Андрієнко, Костянтин Копелюк, Ілля Гайдук, Олексій Тюнін, Роман Полтавець, Валерій Одайник, Денис Смольніков, Анатолій Бирко та Ярослав Шаркий.
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