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Українська збірна здобула першу перемогу на Іграх Нескорених у баскетболі

Українська збірна здобула першу перемогу на Іграх Нескорених у баскетболі

Київ • УНН

 • 30260 перегляди

Збірна України перемогла команду Колумбії з рахунком 12:6 у першому раунді відбіркового турніру з баскетболу на візках. До складу української команди увійшли 11 спортсменів-ветеранів.

Українська збірна розпочала виступи на Іграх Нескорених із перемоги. Про це повідомляє Українська команда Ігор Нескорених, передає УНН.

Деталі

У першому раунді відбіркового турніру з баскетболу на візках збірна України зустрілася з командою Колумбії.

Матч завершився з рахунком 12:6 на користь України.

До складу команди увійшли: Віктор Дикий, Арсен Рябошапка, Олександр Андрієнко, Костянтин Копелюк, Ілля Гайдук, Олексій Тюнін, Роман Полтавець, Валерій Одайник, Денис Смольніков, Анатолій Бирко та Ярослав Шаркий.

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Проєкт "Розвиток спорту ветеранів війни" реалізується Міністерством у справах ветеранів у межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Ініціативу підтримують Stratcom Ukraine, ГО "Центр ініціатив ПЖ" та ГО Ігри Інвіктус Україна".

У Броварах безкоштовно навчають військових: як працює програма професійної адаптації для ветеранів15.01.25, 10:17 • 28663 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт
kolumbiiaКолумбія
ukrainaУкраїна

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