Українська збірна здобула першу перемогу на Іграх Нескорених у баскетболі

Українська збірна розпочала виступи на Іграх Нескорених із перемоги. Про це повідомляє Українська команда Ігор Нескорених, передає УНН.

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У першому раунді відбіркового турніру з баскетболу на візках збірна України зустрілася з командою Колумбії.

Матч завершився з рахунком 12:6 на користь України.

До складу команди увійшли: Віктор Дикий, Арсен Рябошапка, Олександр Андрієнко, Костянтин Копелюк, Ілля Гайдук, Олексій Тюнін, Роман Полтавець, Валерій Одайник, Денис Смольніков, Анатолій Бирко та Ярослав Шаркий.

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