Украинская сборная одержала первую победу на Играх Непокоренных в баскетболе
Киев • УНН
Сборная Украины победила команду Колумбии со счетом 12:6 в первом раунде отборочного турнира по баскетболу на колясках. В состав украинской команды вошли 11 спортсменов-ветеранов.
Украинская сборная начала выступления на Играх Непокоренных с победы. Об этом сообщает Украинская команда Игр Непокоренных, передает УНН.
Детали
В первом раунде отборочного турнира по баскетболу на колясках сборная Украины встретилась с командой Колумбии.
Матч завершился со счетом 12:6 в пользу Украины.
В состав команды вошли: Виктор Дикий, Арсен Рябошапка, Александр Андриенко, Константин Копелюк, Илья Гайдук, Алексей Тюнин, Роман Полтавец, Валерий Одайник, Денис Смольников, Анатолий Бирко и Ярослав Шаркий.
Проект «Развитие спорта ветеранов войны» реализуется Министерством по делам ветеранов в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства, инициированной первой леди Еленой Зеленской. Инициативу поддерживают Stratcom Ukraine, ОО «Центр инициатив ПЖ» и ОО «Игры Инвиктус Украина».
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