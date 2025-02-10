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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 116764 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
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Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 151676 просмотра

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8 февраля, 10:52 • 124096 просмотра

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Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 128759 просмотра

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Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская сборная одержала первую победу на Играх Непокоренных в баскетболе

Киев  •  УНН

 • 1612 просмотра

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Сборная Украины победила команду Колумбии со счетом 12:6 в первом раунде отборочного турнира по баскетболу на колясках. В состав украинской команды вошли 11 спортсменов-ветеранов.

Украинская сборная начала выступления на Играх Непокоренных с победы. Об этом сообщает Украинская команда Игр Непокоренных, передает УНН.

Детали

В первом раунде отборочного турнира по баскетболу на колясках сборная Украины встретилась с командой Колумбии.

Матч завершился со счетом 12:6 в пользу Украины.

В состав команды вошли: Виктор Дикий, Арсен Рябошапка, Александр Андриенко, Константин Копелюк, Илья Гайдук, Алексей Тюнин, Роман Полтавец, Валерий Одайник, Денис Смольников, Анатолий Бирко и Ярослав Шаркий.

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Проект «Развитие спорта ветеранов войны» реализуется Министерством по делам ветеранов в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства, инициированной первой леди Еленой Зеленской. Инициативу поддерживают Stratcom Ukraine, ОО «Центр инициатив ПЖ» и ОО «Игры Инвиктус Украина».

В Броварах бесплатно обучают военных: как работает программа профессиональной адаптации для ветеранов15.01.25, 10:17 • 28209 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
kolumbiyaКолумбия
ukrainaУкраина

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