В Броварах бесплатно обучают военных: как работает программа профессиональной адаптации для ветеранов

В Броварах военные, ветераны и их семьи могут бесплатно пройти курсы профессиональной адаптации благодаря государственной программе. Об этом в эксклюзивном комментарии рассказала заместитель начальника управления, начальник отдела по вопросам ветеранской политики Броварского городского совета Марина Кислицына, передает УНН.

Программа профессиональной адаптации действует с 2017 года. Она обеспечивает социальную и профессиональную адаптацию лиц, увольняемых или уволенных с военной службы, в частности ветеранов войны, лиц с особыми заслугами перед Родиной, членов их семей, а также семей погибших военных.

Курсы на выбор: от вождения до английского

Участники программы могут сами выбирать курсы. Это могут быть курсы вождения, английского языка, повышения квалификации или любые другие. Один раз в три года они имеют право обратиться за обучением. Цель программы - способствовать трудоустройству, но часто обучение также используется для личного развития - отметила Марина Кислицына.

В 2024 году 14 броварчан завершили обучение в рамках этой программы: семь из них прошли курсы водителей, шесть изучали английский язык, а один участник повысил квалификацию.

Как финансируется программа?

Программа финансируется из государственного бюджета, и сумма выделенных средств зависит от количества заявок. В 2024 году на обучение одного человека предусматривалась сумма компенсации 14 356 гривен. Несмотря на то, что стоимость курсов часто превышает эту сумму, владельцы курсов, в частности автошколы и школы английского языка, идут навстречу и предоставляют скидки для участников программы.

«Это такой слой населения, которому всегда хочется помочь. Наши партнеры уже много лет работают с нами, они прекрасно преподают, и участники программ очень довольны», - добавила Марина Кислицына.

Популярность и потребность

Программа пользуется большой популярностью среди военных и ветеранов. На 2025 год уже зарегистрировано 15 человек, желающих пройти обучение.

«Ежегодно к нам обращаются все больше людей. Это свидетельствует о важности таких программ, ведь они помогают не только получить новые профессиональные навыки, но и поддерживают ветеранов в процессе интеграции в мирную жизнь», - подчеркнула Кислицына.

Бесплатные курсы для военных в Броварах - это пример эффективной работы государственной программы по профессиональной адаптации. Она дает возможность ветеранам получить новые знания, адаптироваться к гражданской жизни и обеспечить себя новыми перспективами в профессиональной сфере.

Добавим

В Броварах также действует программа по дайвинг-реабилитации. Украинские военные, которые потеряли конечности защищая Украину от российских оккупантов, члены семей погибших, внутренне перемещенные лица и ветераны бесплатно обучаются дайвингу.