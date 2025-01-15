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У Броварах безкоштовно навчають військових: як працює програма професійної адаптації для ветеранів

У Броварах безкоштовно навчають військових: як працює програма професійної адаптації для ветеранів

Київ • УНН

 • 28664 перегляди

У Броварах діє державна програма безкоштовного професійного навчання для військових та ветеранів. Учасники можуть обрати курси водіння, англійської мови чи підвищення кваліфікації з компенсацією до 14 356 гривень.

У Броварах військові, ветерани та їхні сім’ї можуть безкоштовно пройти курси професійної адаптації завдяки державній програмі. Про це в ексклюзивному коментарі розповіла заступниця начальника управління, начальниця відділу з питань ветеранської політики Броварської міської ради Марина Кісліцина, передає УНН.

Програма професійної адаптації діє з 2017 року. Вона забезпечує соціальну та професійну адаптацію осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, зокрема ветеранів війни, осіб із особливими заслугами перед Батьківщиною, членів їхніх сімей, а також сімей загиблих військових.

Курси на вибір: від водіння до англійської

Учасники програми можуть самі обирати курси. Це можуть бути курси водіння, англійської мови, підвищення кваліфікації чи будь-які інші. Один раз на три роки вони мають право звернутися за навчанням. Мета програми — сприяти працевлаштуванню, але часто навчання також використовується для особистого розвитку

- зазначила Марина Кісліцина.

У 2024 році у 14 броварчан завершили навчання в рамках цієї програми: сім із них пройшли курси водіїв, шість вивчали англійську мову, а один учасник підвищив кваліфікацію.

Як фінансується програма?

Програма фінансується з державного бюджету, і сума виділених коштів залежить від кількості заявок. У 2024 році на навчання однієї людини передбачалася сума компенсації 14 356 гривень. Попри те, що вартість курсів часто перевищує цю суму, власники курсів, зокрема автошколи і школи англійської мови, йдуть назустріч і надають знижки для учасників програми.

"Це така верства населення, якій завжди хочеться допомогти. Наші партнери вже багато років працюють з нами, вони чудово викладають, і учасники програм дуже задоволені", — додала Марина Кісліцина.

Популярність і потреба

Програма користується великою популярністю серед військових і ветеранів. На 2025 рік уже зареєстровано 15 осіб, які бажають пройти навчання.

"Щороку до нас звертаються все більше людей. Це свідчить про важливість таких програм, адже вони допомагають не лише отримати нові професійні навички, а й підтримують ветеранів у процесі інтеграції у мирне життя", — підкреслила Кісліцина.

Безкоштовні курси для військових у Броварах — це приклад ефективної роботи державної програми з професійної адаптації. Вона дає можливість ветеранам отримати нові знання, адаптуватися до цивільного життя та забезпечити себе новими перспективами у професійній сфері.

Додамо

У Броварах також діє програма з дайвінг-реабілітації. Українські військові, які втратили кінцівки захищаючи Україну від російських окупантів, члени сімей загиблих, внутрішньо переміщені особи і ветерани безкоштовно навчаються дайвінгу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКиївщина
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brovaryБровари

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