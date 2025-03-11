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Михайлюк получил чемпионское кольцо от НБА за титул, который был выигран с "Бостоном"

Киев • УНН

 • 12725 просмотра

Святослав Михайлюк получил чемпионское кольцо НБА за титул, выигранный с "Бостоном" в прошлом сезоне. Церемония вручения состоялась перед матчем "Юты Джаз" против "Бостон Селтикс", где показали трибьют-видео о украинце.

Михайлюк получил чемпионское кольцо от НБА за титул, который был выигран с "Бостоном"

В честь украинца на большом экране было показано небольшое трибьют-видео, посвященное выступлениям Михайлюка.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

Украинский защитник Святослав Михайлюк получил чемпионское кольцо НБА за титул, выигранный с Бостоном в прошлом сезоне.

- информирует ФБУ.

Это произошло перед стартом выездного матча регулярного чемпионата НБА его Юты Джаз против Бостон Селтикс.

На большом экране, в момент церемонии, было показано трибьют-видео, посвященное выступлениям Святослава Михайлюка. Позже игроки Селтикс вручили Святославу кольцо.

Справка

В текущем сезоне Михайлюк в среднем набирает 9,4 очка, 2,4 подбора, 1,9 передачи. В прошлом сезоне украинский баскетболист провел 41 матч за свой клуб. В среднем за 10 минут на паркете он набирал 4.0 очка, делал 1.2 подбора и 0.9 передачи.

Напомним

Сборная Украины победила команду Колумбии со счетом 12:6 в первом раунде отборочного турнира по баскетболу на колясках. В состав украинской команды вошли 11 спортсменов-ветеранов.

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