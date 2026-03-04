Украинец Михайлюк демонстрирует стабильность в НБА: лучший показатель за месяц в матче против "Денвера"
Киев • УНН
Святослав Михайлюк набрал 15 очков за 26 минут в составе "Юты" против "Денвера", что является его лучшим результатом за месяц. Он также добавил три подбора, две передачи и один блокшот.
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжает демонстрировать стабильную результативность в составе "Юты" в регулярном чемпионате НБА. В матче против "Денвера" он стал одной из заметных фигур на площадке, хотя начал игру со скамейки запасных. За 26 минут на паркете Михайлюк набрал 15 очков - его лучший показатель за последний месяц, передает УНН.
Подробности
До этого статистика украинца включала три подбора, две результативные передачи и один блокшот. Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась минимальной победой гостей - 128:125.
Первую четверть с небольшим преимуществом выиграли хозяева (34:33), а после равной первой половины (67:66) инициативу захватил "Денвер", что в итоге определило итоговый результат.
Ранее Михайлюк демонстрировал схожую результативность 3 февраля против "Индианы", набрав 18 очков.
Напомним
Самым успешным матчем текущего сезона для украинского защитника остается игра с "Детройтом", где он набрал 28 баллов.
Таким образом, Святослав продолжает стабильно получать игровое время и эффективно использует свои возможности в составе команды.
