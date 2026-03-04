Украинец Михайлюк демонстрирует стабильность в НБА: лучший показатель за месяц в матче против "Денвера"

$43.230.13
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 16986 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 18486 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 24424 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 30081 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 21989 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 20794 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 23382 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33944 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 112552 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Более трети рейсов на Ближний Восток снова отменены, в регионе застряли десятки тысяч человек3 марта, 13:42 • 9326 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 12868 просмотра
На Прикарпатье 18-летнюю мать подозревают в избиении до смерти семимесячного сынаPhoto3 марта, 14:54 • 12675 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 7434 просмотра
ДНК подтвердила пребывание Комарова на территории виллы похитителей на Бали - СМИ3 марта, 17:25 • 5356 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 26743 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 57664 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 58894 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 112552 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 74954 просмотра
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Рафаэль Гросси
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Саудовская Аравия
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 7488 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 12899 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 19271 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 34520 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 41409 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Украинец Михайлюк демонстрирует стабильность в НБА: лучший показатель за месяц в матче против "Денвера"

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Святослав Михайлюк набрал 15 очков за 26 минут в составе "Юты" против "Денвера", что является его лучшим результатом за месяц. Он также добавил три подбора, две передачи и один блокшот.

Украинец Михайлюк демонстрирует стабильность в НБА: лучший показатель за месяц в матче против "Денвера"

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжает демонстрировать стабильную результативность в составе "Юты" в регулярном чемпионате НБА. В матче против "Денвера" он стал одной из заметных фигур на площадке, хотя начал игру со скамейки запасных. За 26 минут на паркете Михайлюк набрал 15 очков - его лучший показатель за последний месяц, передает УНН.

Подробности

До этого статистика украинца включала три подбора, две результативные передачи и один блокшот. Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась минимальной победой гостей - 128:125.

Первую четверть с небольшим преимуществом выиграли хозяева (34:33), а после равной первой половины (67:66) инициативу захватил "Денвер", что в итоге определило итоговый результат.

Ранее Михайлюк демонстрировал схожую результативность 3 февраля против "Индианы", набрав 18 очков.

Напомним

Самым успешным матчем текущего сезона для украинского защитника остается игра с "Детройтом", где он набрал 28 баллов.

Таким образом, Святослав продолжает стабильно получать игровое время и эффективно использует свои возможности в составе команды.

Михайлюк получил чемпионское кольцо от НБА за титул, который был выигран с "Бостоном"11.03.25, 12:20 • 12825 просмотров

Станислав Кармазин

Спорт