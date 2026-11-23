Михайлюк встановив рекорд українців у НБА, набравши 39 очок
Київ • УНН
Святослав Михайлюк набрав 39 очок у матчі "Юти" проти "Далласа". Він реалізував 10 триочкових і встановив рекорд українців у НБА.
Український баскетболіст "Юти Джаз" Святослав Михайлюк набрав 39 очок, встановивши рекорд результативності серед українців за всю історію виступів у Національній баскетбольній асоціації (НБА). Про це повідомляє УНН.
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У матчі регулярного чемпіонату НБА проти Даллас Маверікс гравець збірної України провів на паркеті 32 хвилини, влучив 2/8 двоочкових, 10/15 триочкових, 5/5 з лінії штрафних.
Також на рахунку українця 5 підбирань і 3 асисти. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "+6".
Нагадаємо
Святослав Михайлюк набрав 15 очок за 26 хвилин у складі "Юти" проти "Денвера".
Українець Михайлюк демонструє стабільність у НБА: найкращий показник за місяць у матчі проти "Денвера"04.03.26, 01:35 • 6486 переглядiв