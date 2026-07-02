Сборная Украины по баскетболу уверенно обыграла Грузию и вышла во второй этап отбора на ЧМ-2027

Мужская сборная Украины по баскетболу одержала победу над Грузией в борьбе за выход в следующий раунд отбора Чемпионата мира-2027 по баскетболу. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.

Национальная мужская сборная Украины одержала уверенную победу над Грузией в Риге в номинально домашнем матче отбора ЧМ-2027 по баскетболу со счетом 95:76 - говорится в сообщении.

Украина с первых минут вышла играть с невероятной самоотдачей, заряженной и повела 17:10. Грузия во второй половине десятиминутки немного сократила отставание, но подопечные Айнарса Багатскиса удержали преимущество, завершив четверть 30:27.

Следующие две четверти были где-то похожи по сценарию – мощный старт от Украины, наращивание своего преимущества до +17 во второй десятиминутке и +23 в третьей, а в концовках соперник сумел немного сокращать преимущество.

Важным моментом игры стало обоюдное удаление Александра Кобзистого и Маркиза Рида в середине второй четверти – за стычку на площадке они получили по два технических фола, но если Кобзистый сыграл 3 минуты и не отметился очками, то Рид на тот момент имел 18 очков и в итоге остался самым результативным игроком сборной Грузии, хотя отыграл лишь 11 минут.

На последний перерыв Украина ушла с преимуществом в 15 очков (75:60) и лишь закрепила его, одержав вторую победу над Грузией в этом отборе и третью в целом.

Самым результативным игроком Украины стал Святослав Михайлюк, который набрал 28 очков, в частности реализовал 5 дальних попаданий и продемонстрировал 100-процентную реализацию штрафных (7/7). У Александра Ковляра четыре трехочковых и в целом 20 очков.

Украина благодаря победе досрочно вышла во второй этап отбора на ЧМ-2027, а первый этап завершит выездным матчем с Данией в воскресенье, 5 июля.

Напомним

Молодежная сборная Украины во втором туре Чемпионата Европы-2026 обыграла сборную Сербии и гарантировала себе участие в полуфинале турнира.