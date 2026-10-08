пєсков: Трамп не привітав путіна з днем народження

путін не отримував привітальної телеграми від Трампа 7 жовтня. Водночас кремль очікує на телефонну розмову президентів.

російський диктатор володимир путін не отримував від президента США Дональда Трампа телеграму з привітаннями у свій день народження 7 жовтня. Про це у коментарі російським "медіа" заявив речник путіна дмитро пєсков, передає УНН. Деталі При цьому він зазначив, що телефонна розмова путіна і Трампа все ж відбудеться. Жодних затримок з її організацією немає. Час буде узгоджено - запевнив пєсков. Додатково 7 жовтня, у день народження путіна, Дональд Трамп заявив, що у нього був запланований дзвінок російському диктатору. До того Трамп заявив, що скоро поговорить з главою кремля володимиром путіним про смерть лаборантки в дослідницькому центрі з вивчення чуми в Сибіру. Нагадаємо Президент США Дональд Трамп заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру 2026 року, однак не знає, чи отримає її. Водночас міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що російський диктатор володимир путін може не обмежитися Україною: у кремля є плани щодо Грузії, Молдови, країн Балтії та Польщі. Останні є членами ЄС і НАТО.