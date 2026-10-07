"У мене сьогодні запланована розмова, сьогодні його день народження" - Трамп про дзвінок путіну
Київ • УНН
Дональд Трамп повідомив, що сьогодні має запланований дзвінок із володимиром путіним, а також нагадав про день народження російського диктатора.
Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні поговорить з російським диктатором володимиром путіним, передає УНН.
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Відповідаючи на питання, чи спілкувався він з путіним, Трамп відповів: "У мене заплановано дзвінок".
"Сьогодні його день народження. Сьогодні день народження володимира путіна. Я впевнений, ви збираєтеся це відсвяткувати", - сказав Трамп.
"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рф07.10.26, 10:40 • 21166 переглядiв
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