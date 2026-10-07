"У мене сьогодні запланована розмова, сьогодні його день народження" - Трамп про дзвінок путіну

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні поговорить з російським диктатором володимиром путіним, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, чи спілкувався він з путіним, Трамп відповів: "У мене заплановано дзвінок".

"Сьогодні його день народження. Сьогодні день народження володимира путіна. Я впевнений, ви збираєтеся це відсвяткувати", - сказав Трамп.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що скоро поговорить з главою кремля володимиром путіним про смерть лаборантки в дослідницькому центрі з вивчення чуми в Сибіру.