"У меня сегодня запланирован разговор, сегодня у него день рождения" — Трамп о звонке путину
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил, что сегодня у него запланирован звонок с владимиром путиным, а также напомнил о дне рождения российского диктатора.
Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня поговорит с российским диктатором владимиром путиным, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, общался ли он с путиным, Трамп ответил: "У меня запланирован звонок".
"Сегодня его день рождения. Сегодня день рождения владимира путина. Я уверен, вы собираетесь это отпраздновать", - сказал Трамп.
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Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро поговорит с главой кремля владимиром путиным о смерти лаборантки в исследовательском центре по изучению чумы в Сибири.