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"У меня сегодня запланирован разговор, сегодня у него день рождения" — Трамп о звонке путину

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Дональд Трамп сообщил, что сегодня у него запланирован звонок с владимиром путиным, а также напомнил о дне рождения российского диктатора.

"У меня сегодня запланирован разговор, сегодня у него день рождения" — Трамп о звонке путину
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня поговорит с российским диктатором владимиром путиным, передает УНН

Детали 

Отвечая на вопрос, общался ли он с путиным, Трамп ответил: "У меня запланирован звонок". 

"Сегодня его день рождения. Сегодня день рождения владимира путина. Я уверен, вы собираетесь это отпраздновать", - сказал Трамп. 

"российская армия "подарила" путину уничтожение дома в Прилуках", атаковала энергетику - Зеленский об обстреле рф07.10.26, 10:40 • 21149 просмотров

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро поговорит с главой кремля владимиром путиным о смерти лаборантки в исследовательском центре по изучению чумы в Сибири. 

Павел Башинский

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