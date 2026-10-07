Трамп заявив про плани на розмову з путіним - кремль каже, це ще "не узгоджувалося"

Президент США Дональд Трамп заявив, що скоро поговорить зглавою кремля володимиром путіним про смерть лаборантки в дослідницькому центрі з вивчення чуми в Сибіру. Про це УНН пише з посиланням на BBC.

Деталі

"Поки що ми ведемо дуже глибокі обговорення", – сказав Трамп, додавши, що зможе повідомити про свої переговори з путіним, "ймовірно", у четвер, 8 жовтня.

Російські чиновники кажуть, що вони розслідують причину смерті 28-річної. Вони кажуть, що всі ті, хто контактував з жертвою, мали негативний результат тесту та не підтвердили, що підозрюване захворювання є легеневою чумою – серйозною легеневою інфекцією, яку часто описують як найвірулентнішу форму чуми.

Що відповіли у кремлі

Речник кремля дмитро пєсков, як його цитують росЗМІ, заявив, що "якщо США виступлять з ініціативою розмови володимира путіна та Дональда Трампа, розмову оперативно узгодять".

Він додав, що "поки що телефонна розмова президентів предметно не узгоджувалась".

Що кажуть у ВООЗ

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликав росію до прозорості.

"Своєчасний, повний та прозорий обмін інформацією відповідно до міжнародних правил охорони здоров'я є важливим для роз'яснення суперечливих повідомлень та забезпечення точної оцінки потенційних ризиків для громадського здоров'я", – сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

За даними ВООЗ, легенева чума має дуже короткий інкубаційний період – іноді лише 24 години – і може бути смертельною, якщо її не діагностувати та не лікувати вчасно. Симптоми включають задишку та кашель, часто з кров'яним мокротинням.

Вперше повідомлення з'явилися в п'ятницю про те, що майже 200 людей були поміщені під спостереження в Іркутській області у Сибіру після смерті. Лаборантка, названа в російських ЗМІ як Дар'я Шипілова, як повідомляється, захворіла кілька днів до цього.

Непідтверджені повідомлення свідчать про те, що вона захворіла після того, як розбила пробірку зі збудником у протичумному інституті у Сибіру, де вона працювала, або після поїздки до регіону, де чума природним чином зустрічається серед диких гризунів.

Але російські чиновники применшили ці повідомлення. Російський орган охорони здоров'я заявив, що жінка померла від "пневмонії невизначеної етіології".

Постійні спекуляції щодо смерті лаборантки викликали суперечки між росією та США, зокрема питання про можливе поширення за межі росії.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США мають "заходи", щоб допомогти росії, якщо ситуація виявиться серйознішою, ніж стверджується.

Бактерія, яка викликає чуму, Yersinia pestis, виявлена ​​серед гризунів, таких як бабаки в цьому районі.

У 14-му столітті, коли чума була відома як "чорна смерть", вона знищила до половини населення Європи.

Саме у відповідь на спалах чуми в 1920-х роках трохи більше ніж 100 років тому було засновано протичумний інститут у Сибіру.