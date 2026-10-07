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Трамп заявил о планах поговорить с Путиным — в Кремле говорят, что это еще «не согласовывалось»

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

Трамп заявил о предстоящем разговоре с Путиным после смерти лаборантки в сибирском противочумном центре. ВОЗ призвала Россию к прозрачности.

Трамп заявил о планах поговорить с Путиным — в Кремле говорят, что это еще «не согласовывалось»

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре поговорит с главой Кремля Владимиром Путиным о смерти лаборантки в исследовательском центре по изучению чумы в Сибири. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

"Пока мы ведём очень глубокие обсуждения", — сказал Трамп, добавив, что сможет сообщить о своих переговорах с Путиным, "вероятно", в четверг, 8 октября.

Российские чиновники говорят, что расследуют причину смерти 28-летней женщины. Они заявляют, что все, кто контактировал с погибшей, получили отрицательные результаты тестов, и не подтвердили, что предполагаемым заболеванием была лёгочная чума — серьёзная лёгочная инфекция, которую часто называют наиболее вирулентной формой чумы.

Что ответили в Кремле

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ, заявил, что "если США выступят с инициативой разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, разговор оперативно согласуют".

Он добавил, что "пока телефонный разговор президентов предметно не согласовывался".

Что говорят во ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал Россию к прозрачности.

"Своевременный, полный и прозрачный обмен информацией в соответствии с международными правилами здравоохранения имеет важное значение для разъяснения противоречивых сообщений и обеспечения точной оценки потенциальных рисков для общественного здравоохранения", — сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По данным ВОЗ, лёгочная чума имеет очень короткий инкубационный период — иногда всего 24 часа — и может быть смертельной, если её своевременно не диагностировать и не лечить. Симптомы включают одышку и кашель, часто с кровянистой мокротой.

Впервые сообщения появились в пятницу о том, что почти 200 человек были помещены под наблюдение в Иркутской области в Сибири после смерти. Лаборантка, названная в российских СМИ Дарьей Шипиловой, как сообщается, заболела за несколько дней до этого.

Неподтверждённые сообщения свидетельствуют о том, что она заболела после того, как разбила пробирку с возбудителем в противочумном институте в Сибири, где она работала, или после поездки в регион, где чума естественным образом встречается среди диких грызунов.

Но российские чиновники преуменьшили значение этих сообщений. Российский орган здравоохранения заявил, что женщина умерла от "пневмонии неустановленной этиологии".

Постоянные спекуляции относительно смерти лаборантки вызвали споры между Россией и США, в частности вопросы о возможном распространении за пределы России.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что у США есть "меры", чтобы помочь России, если ситуация окажется серьёзнее, чем утверждается.

Бактерия, вызывающая чуму, Yersinia pestis, обнаружена среди грызунов, таких как сурки в этом районе.

В XIV веке, когда чума была известна как "чёрная смерть", она уничтожила до половины населения Европы.

Именно в ответ на вспышку чумы в 1920-х годах, чуть более 100 лет назад, был основан противочумный институт в Сибири.

Юлия Шрамко

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