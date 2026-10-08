российский диктатор владимир путин не получал от президента США Дональда Трампа телеграмму с поздравлениями в свой день рождения 7 октября. Об этом в комментарии российским "медиа" заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, передает УНН.

Детали

При этом он отметил, что телефонный разговор путина и Трампа все же состоится.

Никаких задержек с его организацией нет. Время будет согласовано - заверил песков.

Дополнительно

7 октября, в день рождения путина, Дональд Трамп заявил, что у него был запланирован звонок российскому диктатору.

До этого Трамп заявил, что скоро поговорит с главой кремля владимиром путиным о смерти лаборантки в исследовательском центре по изучению чумы в сибири.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира 2026 года, однако не знает, получит ли ее.

В то же время министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что российский диктатор владимир путин может не ограничиться Украиной: у кремля есть планы в отношении Грузии, Молдовы, стран Балтии и Польши. Последние являются членами ЕС и НАТО.