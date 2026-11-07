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Техніка

У Грузії вводять трирівневий захист для вина - як він діятиме

Київ • УНН

 • 84 перегляди

З 1 лютого 2027 року в Грузії запровадять цифрове маркування бутильованого й розливного вина. QR-код дасть змогу перевіряти справжність напою.

У Грузії вводять трирівневий захист для вина - як він діятиме
Фото: Bolnisi Agro Center/FB

З 1 лютого 2027 року в Грузії стане обов'язковим цифрове маркування вина — багаторівнева система захисту від підробок, за принципом роботи можна порівняти із захистом банкнот та паспортів. Вона дозволить боротися з фальсифікацією продукції, а покупцям перевіряти справжність напою за допомогою смартфона. Нові правила маркування вже затвердило Міністерство охорони навколишнього природного середовища та сільського господарства Грузії, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

Головне нововведення – трирівнева система захисту кожної марки. Вона включатиме видимий елемент із дизайнерським символом Національного агентства вина, прихований елемент, який можна вважати лише спеціальним обладнанням, та криміналістичну мітку. Остання дозволить експертам встановлювати справжність марки під час розслідування випадків можливої ​​фальсифікації, зокрема з використанням хімічного чи молекулярного аналізу.

Марки будуть виготовляти з матеріалу, що саморуйнується: при спробі відклеїти наклейку і перенести її на іншу пляшку захисні елементи повинні незворотно пошкоджуватися.

Вимога пошириться як на бутильоване, так і на розливне вино. В останньому випадку маркуватимуть цистерни та стаціонарні ємності, в яких зберігається або перевозиться продукція.

На кожній марці буде розміщено QR-код. Після його сканування смартфоном покупець зможе отримати інформацію про напій:

  • назву та категорію вина;
    • виробника;
      • номер та дату видачі сертифіката відповідності, а також його поточний статус;
        • номер партії;
          • статус самої марки в електронній системі

            При цьому наявність наклейки на пляшці сама по собі не підтверджуватиме легальність продукції. Марка набуде дійсного статусу тільки після активації виробником в електронній системі та прив'язки до відповідного сертифіката.

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            Заявки на отримання марок виробники матимуть змогу подавати через електронну систему. Агентство вина повинне розглянути заявку протягом двох робочих днів, а видача захисних елементів займе не більше п'яти днів.

            Дані про переміщення кожної марки зберігатимуть в електронній базі щонайменше п'ять років. Це дозволить відстежувати рух маркувальних елементів та перевіряти їх статус.

            Остаточну вартість маркування влада має затвердити до 1 лютого 2027 року. За попередніми оцінками, вона становитиме близько 10 тетри за пляшку. Для невеликих виноробних господарств та традиційних льохів — марані — Мінсільгосп Грузії обіцяє передбачити пільговий тариф.

            Антоніна Туманова

            ЕкономікаСвіт
            Грузія