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Грузія стала головним постачальником вина у росію

Київ • УНН

 • 1099444 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. За підсумками січня-травня 2023 року, обігнавши Італію, Грузія вийшла на перше місце з постачання тихих вин до росії, передає УНН із посиланням на Эхо Кавказа.

Грузія стала головним постачальником вина у росію

Деталі

За митними даними, за п'ять місяців поточного року з Грузії в росію було ввезено 24,15 мільйона літрів вин, з Італії - 23,36 мільйона літрів. За рік імпорт із Грузії зріс на 63%, з Італії – на 31%. У результаті частка Грузії за обсягом сягнула 19,1%, а Італії – 18,5%.

Виконавчий директор виноторгової компанії Fort олександр ліпілін каже, що імпорт із Грузії почав зростати наприкінці 2022 року через відсутність проблем з оплатою та логістикою. За його словами, переважно зростання частки грузинських вин забезпечене власним імпортом торгових мереж у низькому та середньому ціновому сегменті. Мережі перейшли на прямі контракти з виробниками та можуть пропонувати мінімальні ціни на полиці.

Зазначимо, що раніше дані щодо експорту вин до росії опублікувала Національна служба статистики Грузії. У січні-травні поточного року, згідно з даними відомства, експорт до росії склав 69.1 млн доларів.

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