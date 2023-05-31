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Прем'єр Грузії висловився про "причину" війни рф проти України: згадав про НАТО, але "не хоче цитувати заяви російського уряду"

Прем'єр Грузії висловився про "причину" війни рф проти України: згадав про НАТО, але "не хоче цитувати заяви російського уряду"

Київ • УНН

 • 458343 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі зробив заяву про "причину" війни рф проти України, згадавши про "розширення НАТО", але при цьому зауваживши, що "не хоче цитувати заяви російського уряду", передає УНН з посиланням на "Ехо Кавказу".

Деталі

Прем'єр Грузії на Форумі глобальної безпеки у Братиславі висловив твердження, що всі присутні "добре знають причину". Ведучий звернувся до політика з проханням уточнити, що саме він має на увазі. 

Цитата

"Однією з головних причин було НАТО, розширення НАТО, правильно? І багато інших причин", - сказав Гарібашвілі.

На уточнення журналіста, чи вважає він, що розширення НАТО спровокувало війну, прем'єр Грузії сказав: "Я не хочу спекулювати, не хочу цитувати заяви російського уряду. Але однією з причин було бажання України стати членом НАТО. Тож, ми бачимо наслідки".

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Нагадаємо

15 травня 2023 року була скасована заборона польотів російських авіакомпаній до Грузії, яка діяла з 2019 року. Також був скасований візовий режим для громадян Грузії.

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