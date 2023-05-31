Прем'єр Грузії висловився про "причину" війни рф проти України: згадав про НАТО, але "не хоче цитувати заяви російського уряду"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі зробив заяву про "причину" війни рф проти України, згадавши про "розширення НАТО", але при цьому зауваживши, що "не хоче цитувати заяви російського уряду", передає УНН з посиланням на "Ехо Кавказу".
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Прем'єр Грузії на Форумі глобальної безпеки у Братиславі висловив твердження, що всі присутні "добре знають причину". Ведучий звернувся до політика з проханням уточнити, що саме він має на увазі.
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"Однією з головних причин було НАТО, розширення НАТО, правильно? І багато інших причин", - сказав Гарібашвілі.
На уточнення журналіста, чи вважає він, що розширення НАТО спровокувало війну, прем'єр Грузії сказав: "Я не хочу спекулювати, не хочу цитувати заяви російського уряду. Але однією з причин було бажання України стати членом НАТО. Тож, ми бачимо наслідки".
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Нагадаємо
15 травня 2023 року була скасована заборона польотів російських авіакомпаній до Грузії, яка діяла з 2019 року. Також був скасований візовий режим для громадян Грузії.