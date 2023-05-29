Посли ЄС передали звернення-демарш уряду Грузії через польоти до рф
Київ • УНН
КИЇв. 29 травня. УНН. Другий цього року дипломатичний демарш передали сьогодні уряду Грузії посли країн ЄС на чолі із керівником місії Павлом Герчинським. Цього разу звернення від імені 27 країн Євросоюзу пов'язане із відновленням прямого авіасполучення з Росією. Зустріч відбулася з віце-прем'єром, міністром економіки Леваном Давіташвілі, передає УНН із посиланням на "Новости Грузия".
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У дипломатичній практиці демарш – надзвичайна форма звернення. Раніше, у лютому, Павло Герчинський вже передавав міністру юстиції Грузії офіційне звернення у форматі демаршу – у ньому висловлювалася стурбованість станом ув'язненого третього президента Михайла Саакашвілі.
Представники ЄС та Грузії за підсумками зустрічі погодилися у тому, що була “відкрита та чесна розмова”, але прокоментували суть проблеми по-різному.
«Мені було доручено донести до грузинської влади позицію Євросоюзу, яка була погоджена у столицях 27 країн ЄС, та у штаб-квартирі у Брюсселі…. Ми передали, що шкодуємо про рішення уряду Грузії погодитись на прямі рейси з росією.
Це рішення суперечить одностайному рішенню 27 держав-членів Євросоюзу не мати прямого авіасполучення з росією і не допускати польоти російських літаків у небі ЄС. Ми також висловили стурбованість тим, що це суперечить нашій рішучості ізолювати Росію та змусити її змінити свою поведінку», - сказав Герчинський.
Він зазначив, що представники Грузії посилаються на одностороннє рішення російської сторони відновити польоти.
"Це так, це було рішення росії, але воно також вимагало схвалення уряду Грузії", - сказав Герчинський. За його словами, Леван Давіташвілі у відповідь повторив раніше озвучений аргумент уряду Грузії, що підсанкційні авіакомпанії не літають у країну.
"На жаль, тут втрачено політичний момент, коли ЄС заборонив усім авіакомпаніям літати в ЄС і через нього", - зазначив Герчинський.
Додамо
Міністр економіки, віце-прем'єр Леван Давіташвілі заявив, що ситуацію в Грузії не можна розглядати в тому ж контексті, що інші країни і це питання він обговорив із представниками ЄС.
“Звичайно, у нас можуть бути розбіжності щодо деяких питань. Але нашу ситуацію не можна прирівнювати до ситуації країн-членів ЄС. По-перше, Грузія ще не є членом Євросоюзу, хоча ми подали заявку і чекаємо на прогрес… Також слід враховувати, що контекст Грузії дійсно інший, наша ситуація специфічна, чи то з точки зору безпеки чи економічних відносин”, – сказав Давіташвілі.
За його словами, "Грузія перебуває в особливо складній ситуації, оскільки має прямий кордон із російською федерацією та 20% території Грузії окуповані".
"Тому контекст Грузії відрізняється від контексту країн-членів ЄС, це відкрито обговорювалося з послами", - сказав Давіташвілі.
Він зазначив, що також поінформував представників ЄС про дотримання режиму санкцій на сухопутному кордоні з росією і про те, які заходи додатково вживаються в нових пунктах стикувань після відновлення польотів -в аеропортах Тбілісі, Кутаїсі і Батумі.
«Ми також говорили про те, що позиції країн-членів ЄС щодо торговельних відносин сьогодні не зрозумілі. Нам було дуже цікаво дізнатися, який прогноз, яке буде відношення до торговельних відносин”, – сказав Давіташвілі. Він заявив, що деякі країни ЄС значно збільшили торгівлю з росією з початку війни, деякі зменшили.