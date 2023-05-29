Посли ЄС передали звернення-демарш уряду Грузії через польоти до рф

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У дипломатичній практиці демарш – надзвичайна форма звернення. Раніше, у лютому, Павло Герчинський вже передавав міністру юстиції Грузії офіційне звернення у форматі демаршу – у ньому висловлювалася стурбованість станом ув'язненого третього президента Михайла Саакашвілі.

Представники ЄС та Грузії за підсумками зустрічі погодилися у тому, що була “відкрита та чесна розмова”, але прокоментували суть проблеми по-різному.

«Мені було доручено донести до грузинської влади позицію Євросоюзу, яка була погоджена у столицях 27 країн ЄС, та у штаб-квартирі у Брюсселі…. Ми передали, що шкодуємо про рішення уряду Грузії погодитись на прямі рейси з росією.

Це рішення суперечить одностайному рішенню 27 держав-членів Євросоюзу не мати прямого авіасполучення з росією і не допускати польоти російських літаків у небі ЄС. Ми також висловили стурбованість тим, що це суперечить нашій рішучості ізолювати Росію та змусити її змінити свою поведінку», - сказав Герчинський.

Він зазначив, що представники Грузії посилаються на одностороннє рішення російської сторони відновити польоти.

"Це так, це було рішення росії, але воно також вимагало схвалення уряду Грузії", - сказав Герчинський. За його словами, Леван Давіташвілі у відповідь повторив раніше озвучений аргумент уряду Грузії, що підсанкційні авіакомпанії не літають у країну.

"На жаль, тут втрачено політичний момент, коли ЄС заборонив усім авіакомпаніям літати в ЄС і через нього", - зазначив Герчинський.

Додамо

Міністр економіки, віце-прем'єр Леван Давіташвілі заявив, що ситуацію в Грузії не можна розглядати в тому ж контексті, що інші країни і це питання він обговорив із представниками ЄС.

“Звичайно, у нас можуть бути розбіжності щодо деяких питань. Але нашу ситуацію не можна прирівнювати до ситуації країн-членів ЄС. По-перше, Грузія ще не є членом Євросоюзу, хоча ми подали заявку і чекаємо на прогрес… Також слід враховувати, що контекст Грузії дійсно інший, наша ситуація специфічна, чи то з точки зору безпеки чи економічних відносин”, – сказав Давіташвілі.

За його словами, "Грузія перебуває в особливо складній ситуації, оскільки має прямий кордон із російською федерацією та 20% території Грузії окуповані".

"Тому контекст Грузії відрізняється від контексту країн-членів ЄС, це відкрито обговорювалося з послами", - сказав Давіташвілі.

Він зазначив, що також поінформував представників ЄС про дотримання режиму санкцій на сухопутному кордоні з росією і про те, які заходи додатково вживаються в нових пунктах стикувань після відновлення польотів -в аеропортах Тбілісі, Кутаїсі і Батумі.

«Ми також говорили про те, що позиції країн-членів ЄС щодо торговельних відносин сьогодні не зрозумілі. Нам було дуже цікаво дізнатися, який прогноз, яке буде відношення до торговельних відносин”, – сказав Давіташвілі. Він заявив, що деякі країни ЄС значно збільшили торгівлю з росією з початку війни, деякі зменшили.