Послы ЕС передали обращение-демарш правительству Грузии из-за полетов в рф

Детали

В дипломатической практике демарш – чрезвычайная форма обращения. Ранее, в феврале, Павел Герчинский уже передавал министру юстиции Грузии официальное обращение в формате демарша – в нем выражалась обеспокоенность состоянием заключенного третьего президента Михаила Саакашвили.

Представители ЕС и Грузии по итогам встречи согласились в том, что был “открытый и честный разговор”, но прокомментировали суть проблемы по-разному.

«Мне было поручено донести до грузинских властей позицию Евросоюза, которая была согласована в столицах 27 стран ЕС, и в штаб-квартире в Брюсселе…. Мы передали, что сожалеем о решении правительства Грузии согласиться на прямые рейсы с россией.

Это решение противоречит единодушному решению 27 государств-членов Евросоюза не иметь прямого авиасообщения с россией и не допускать полеты российских самолетов в небе ЕС. Мы также выразили обеспокоенность тем, что это противоречит нашей решимости изолировать россию и заставить ее изменить свое поведение», - сказал Герчинский.

Он отметил, что представители Грузии ссылаются на одностороннее решение российской стороны возобновить полеты.

"Это так, это было решение россии, но оно также требовало одобрения правительства Грузии", - сказал Герчинский. По его словам, Леван Давиташвили в ответ повторил ранее озвученный аргумент правительства Грузии, что подсанкционные авиакомпании не летают в страну.

"К сожалению, здесь упущен политический момент, когда ЕС запретил всем авиакомпаниям летать в ЕС и через него", - отметил Герчинский.

Добавим

Министр экономики, вице-премьер Леван Давиташвили заявил, что ситуацию в Грузии нельзя рассматривать в том же контексте, что другие страны и этот вопрос он обсудил с представителями ЕС.

“Конечно, у нас могут быть разногласия по некоторым вопросам. Но нашу ситуацию нельзя приравнивать к ситуации стран-членов ЕС. Во-первых, Грузия еще не является членом Евросоюза, хотя мы подали заявку и ждем прогресса… Также следует учитывать, что контекст Грузии действительно другой, наша ситуация специфическая, будь то с точки зрения безопасности или экономических отношений”, – сказал Давиташвили.

По его словам, "Грузия находится в особенно сложной ситуации, поскольку имеет прямую границу с российской федерацией и 20% территории Грузии оккупированы".

"Поэтому контекст Грузии отличается от контекста стран-членов ЕС, это открыто обсуждалось с послами", - сказал Давиташвили.

Он отметил, что также проинформировал представителей ЕС о соблюдении режима санкций на сухопутной границе с россией и о том, какие меры дополнительно принимаются в новых пунктах стыковок после возобновления полетов - в аэропортах Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

«Мы также говорили о том, что позиции стран-членов ЕС в отношении торговых отношений сегодня не ясны. Нам было очень интересно узнать, каков прогноз, какое будет отношение к торговым отношениям”, – сказал Давиташвили. Он заявил, что некоторые страны ЕС значительно увеличили торговлю с россией с начала войны, некоторые уменьшили.