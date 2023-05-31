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Премьер Грузии высказался о "причине" войны рф против Украины: вспомнил о НАТО, но "не хочет цитировать заявления российского правительства"

Киев • УНН

 • 458338 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сделал заявление о "причине" войны рф против Украины, упомянув о "расширении НАТО", но при этом заметив, что "не хочет цитировать заявления российского правительства", передает УНН со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Детали

Премьер Грузии на Форуме глобальной безопасности в Братиславе высказал утверждение, что все присутствующие "хорошо знают причину". Ведущий обратился к политику с просьбой уточнить, что именно он имеет в виду. 

Цитата

"Одной из главных причин было НАТО, расширение НАТО, правильно? И много других причин", - сказал Гарибашвили.

На уточнение журналиста, считает ли он, что расширение НАТО спровоцировало войну, премьер Грузии сказал: "Я не хочу спекулировать, не хочу цитировать заявления российского правительства. Но одной из причин было желание Украины стать членом НАТО. Следовательно, мы видим последствия".

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Напомним

15 мая 2023 года был отменен запрет полетов российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии.

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