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Грузия стала главным поставщиком вина в россию

Киев • УНН

 • 1099444 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. По итогам января-мая 2023 года, обогнав Италию, Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в россию, передает УНН со ссылкой на Эхо Кавказа.

Грузия стала главным поставщиком вина в россию

Детали

По таможенным данным, за пять месяцев текущего года из Грузии в россию было ввезено 24,15 миллиона литров вин, из Италии - 23,36 миллиона литров. За год импорт из Грузии вырос на 63%, из Италии – на 31%. В результате доля Грузии по объему достигла 19,1%, а Италии – 18,5%.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорит, что импорт из Грузии начал расти в конце 2022 года из-за отсутствия проблем с оплатой и логистикой. По его словам, преимущественно рост доли грузинских вин обеспечен собственным импортом торговых сетей в низком и среднем ценовом сегменте. Сети перешли на прямые контракты с производителями и могут предлагать минимальные цены на полке.

Отметим, что ранее данные по экспорту вин в россию опубликовала Национальная служба статистики Грузии. В январе-мае текущего года, согласно данным ведомства, экспорт в россию составил 69,1 млн долларов.

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