В Грузии вводят трехуровневую защиту для вина — как она будет действовать

Фото: Bolnisi Agro Center/FB

С 1 февраля 2027 года в Грузии станет обязательной цифровая маркировка вина — многоуровневая система защиты от подделок, которую по принципу работы можно сравнить с защитой банкнот и паспортов. Она позволит бороться с фальсификацией продукции, а покупателям — проверять подлинность напитка с помощью смартфона. Новые правила маркировки уже утвердило Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

Детали

Главное нововведение — трехуровневая система защиты каждой марки. Она будет включать видимый элемент с дизайнерским символом Национального агентства вина, скрытый элемент, который можно считать только с помощью специального оборудования, и криминалистическую метку. Последняя позволит экспертам устанавливать подлинность марки во время расследования случаев возможной фальсификации, в том числе с использованием химического или молекулярного анализа.

Марки будут изготавливать из самоуничтожающегося материала: при попытке отклеить наклейку и перенести ее на другую бутылку защитные элементы должны необратимо повреждаться.

Требование распространится как на бутилированное, так и на разливное вино. В последнем случае маркировать будут цистерны и стационарные емкости, в которых хранится или перевозится продукция.

На каждой марке будет размещен QR-код. После его сканирования смартфоном покупатель сможет получить информацию о напитке:

название и категорию вина;

производителя;

номер и дату выдачи сертификата соответствия, а также его текущий статус;

номер партии;

статус самой марки в электронной системе

При этом наличие наклейки на бутылке само по себе не будет подтверждать легальность продукции. Марка приобретет действительный статус только после активации производителем в электронной системе и привязки к соответствующему сертификату.

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Заявки на получение марок производители смогут подавать через электронную систему. Агентство вина должно рассмотреть заявку в течение двух рабочих дней, а выдача защитных элементов займет не более пяти дней.

Данные о перемещении каждой марки будут хранить в электронной базе не менее пяти лет. Это позволит отслеживать движение маркировочных элементов и проверять их статус.

Окончательную стоимость маркировки власти должны утвердить до 1 февраля 2027 года. По предварительным оценкам, она составит около 10 тетри за бутылку. Для небольших винодельческих хозяйств и традиционных погребов — марани — Минсельхоз Грузии обещает предусмотреть льготный тариф.