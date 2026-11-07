В Грузии вводят трехуровневую защиту для вина — как она будет действовать

$45.4451.04
ukenru
15:56 • 998 просмотра
Почему со светом снова проблемы и сколько это может продолжаться — в ДТЭК дали разъяснение
14:58 • 6846 просмотра
Декларирование для всех сотрудников СБУ вернётся — Зеленский утвердил законопроект
14:42 • 8218 просмотра
Зеленский анонсировал новые кадровые решения в СБУ после задержаний по делу "Карфаген"
14:31 • 7716 просмотра
Буданов признал нарушение и выплатит штраф за русский язык во время столкновений под Киевом
14:09 • 6984 просмотра
Зеленский поручил подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве
13:42 • 8020 просмотра
ФИФА отказывается от планов расширения следующего чемпионата мира
13:00 • 9622 просмотра
Украина до конца 2027 года должна принять закон о платных дорогах - Мининфраструктуры
12:00 • 10084 просмотра
Европа настаивает на том, чтобы путин прекратил войну в Украине, прежде чем обсуждать "обеспокоенности" рф - Bloomberg
7 ноября, 09:59 • 14574 просмотра
россия трижды за ночь атаковала объект "Нафтогаза"
7 ноября, 09:50 • 14668 просмотра
Массированный удар рф повредил сети передачи от АЭС, значительные последствия в столичном регионе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Вэнс возглавляет закулисное продвижение новой сделки с Ираном - Axios7 ноября, 06:45 • 4168 просмотра
4 ракеты обезвредили во время массированной атаки рф баллистикой с "Цирконами"7 ноября, 07:18 • 18335 просмотра
В рф после ночной атаки зафиксировали пожар на Саратовском НПЗPhotoVideo7 ноября, 07:43 • 5384 просмотра
Зеленский: рф запустила 36 баллистических ракет, ударила по соединяющим Киев с АЭС подстанциямPhotoVideo7 ноября, 08:41 • 15334 просмотра
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo7 ноября, 08:57 • 12735 просмотра
публикации
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 31262 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 47703 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 36015 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 60173 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 60035 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Давид Арахамия
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo7 ноября, 08:57 • 12780 просмотра
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз6 ноября, 18:15 • 21644 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo6 ноября, 16:04 • 20383 просмотра
Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ6 ноября, 15:01 • 24519 просмотра
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф6 ноября, 14:12 • 25110 просмотра
Актуальное
Отопление
Старлинк
9К720 Искандер
MIM-104 Patriot
Техника

В Грузии вводят трехуровневую защиту для вина — как она будет действовать

Киев • УНН

 • 1196 просмотра

С 1 февраля 2027 года в Грузии введут цифровую маркировку бутилированного и разливного вина. QR-код позволит проверять подлинность напитка.

В Грузии вводят трехуровневую защиту для вина — как она будет действовать
Фото: Bolnisi Agro Center/FB

С 1 февраля 2027 года в Грузии станет обязательной цифровая маркировка вина — многоуровневая система защиты от подделок, которую по принципу работы можно сравнить с защитой банкнот и паспортов. Она позволит бороться с фальсификацией продукции, а покупателям — проверять подлинность напитка с помощью смартфона. Новые правила маркировки уже утвердило Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

Детали

Главное нововведение — трехуровневая система защиты каждой марки. Она будет включать видимый элемент с дизайнерским символом Национального агентства вина, скрытый элемент, который можно считать только с помощью специального оборудования, и криминалистическую метку. Последняя позволит экспертам устанавливать подлинность марки во время расследования случаев возможной фальсификации, в том числе с использованием химического или молекулярного анализа.

Марки будут изготавливать из самоуничтожающегося материала: при попытке отклеить наклейку и перенести ее на другую бутылку защитные элементы должны необратимо повреждаться.

Требование распространится как на бутилированное, так и на разливное вино. В последнем случае маркировать будут цистерны и стационарные емкости, в которых хранится или перевозится продукция.

На каждой марке будет размещен QR-код. После его сканирования смартфоном покупатель сможет получить информацию о напитке:

  • название и категорию вина;
    • производителя;
      • номер и дату выдачи сертификата соответствия, а также его текущий статус;
        • номер партии;
          • статус самой марки в электронной системе

            При этом наличие наклейки на бутылке само по себе не будет подтверждать легальность продукции. Марка приобретет действительный статус только после активации производителем в электронной системе и привязки к соответствующему сертификату.

            Грузия стала главным поставщиком вина в россию20.06.23, 15:31 • 1099497 просмотров

            Заявки на получение марок производители смогут подавать через электронную систему. Агентство вина должно рассмотреть заявку в течение двух рабочих дней, а выдача защитных элементов займет не более пяти дней.

            Данные о перемещении каждой марки будут хранить в электронной базе не менее пяти лет. Это позволит отслеживать движение маркировочных элементов и проверять их статус.

            Окончательную стоимость маркировки власти должны утвердить до 1 февраля 2027 года. По предварительным оценкам, она составит около 10 тетри за бутылку. Для небольших винодельческих хозяйств и традиционных погребов — марани — Минсельхоз Грузии обещает предусмотреть льготный тариф.

            Антонина Туманова

            ЭкономикаНовости Мира
            Грузия