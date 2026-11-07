У Тбілісі скасували лекції російського антрополога через його слова про Грузію
Київ • УНН
Тбіліський Auditoria скасував виступи російського антрополога Станіслава Дробишевського через його критичні заяви про Грузію. Організатори назвали їх неповажними.
Тбіліський буксбар Auditoria оголосив про відміну запланованих виступів російського палеоантрополога та популяризатора науки Станіслава Дробишевського. Причиною стали його публічні висловлювання про історію та сучасний стан Грузії, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".
Після анонсу заходів користувачі соцмереж звернули увагу на відеозапис, в якому вчений розмірковує про історію Грузії та Тбілісі: Дробишевський стверджував, що "вся Грузія побудована за радянських часів".
"До цього були кам'яні хатинки з вівцями. Усе збудували за радянських часів. З того часу все розвалюється, все запльоване, розмальоване, все в повному відстої. Зате вільна дофіга", — заявив антрополог у відео.
Команда Auditoria підкреслила, що категорично не згодна із твердженнями Дробишевського, назвавши їх "поверхневими та неповажними стосовно історії та культури Грузії".
Організатори вийшли на представника вченого і запропонували влаштувати інтерв'ю з одним із російськомовних медіа Грузії, щоб він зміг розгорнути чи прояснити свою позицію, проте розмова так і не відбулася.
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Майданчик визнав, що теми планованих лекцій антрополога не були пов'язані зі скандальними заявами. Проте організатори визнали проведення виступів несумісним зі своєю відповідальністю перед місцевим товариством та слухачами.
"Надаючи майданчик публічному інтелектуалу, ми запрошуємо не лише фахівця у певній науковій галузі, а й людину, яка має громадський авторитет. Професійні досягнення не роблять людину експертом у всіх питаннях, а науковий авторитет передбачає відповідальність за публічні слова", - заявили в Auditoria.
Водночас там додали, що виступають проти цькування: скасування лекцій є їхнім власним рішенням із поваги до країни проживання та роботи, і вони не закликають до бойкоту вченого на інших майданчиках.