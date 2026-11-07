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The Washington Post

В Тбилиси отменили лекции российского антрополога из-за его слов о Грузии

Киев • УНН

 • 1890 просмотра

Тбилисская Auditoria отменила выступления российского антрополога Станислава Дробышевского из-за его критических заявлений о Грузии. Организаторы назвали их неуважительными.

В Тбилиси отменили лекции российского антрополога из-за его слов о Грузии
Станислав Дробышевский

Тбилисский лекторий Auditoria объявил об отмене запланированных выступлений российского палеоантрополога и популяризатора науки Станислава Дробышевского. Причиной стали его публичные высказывания об истории и современном состоянии Грузии, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузии».

После анонса мероприятий пользователи соцсетей обратили внимание на видеозапись, в которой ученый рассуждает об истории Грузии и Тбилиси: Дробышевский утверждал, что «вся Грузия построена в советские времена».

«До этого были каменные хижины с овцами. Всё построили в советские времена. С тех пор всё разваливается, всё заплевано, разрисовано, всё в полном отстое. Зато свободная дофига», — заявил антрополог в видео.

Команда Auditoria подчеркнула, что категорически не согласна с утверждениями Дробышевского, назвав их «поверхностными и неуважительными по отношению к истории и культуре Грузии».

Организаторы связались с представителем ученого и предложили устроить интервью с одним из русскоязычных СМИ Грузии, чтобы он смог развернуть или прояснить свою позицию, однако разговор так и не состоялся.

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Площадка признала, что темы запланированных лекций антрополога не были связаны со скандальными заявлениями. Однако организаторы сочли проведение выступлений несовместимым со своей ответственностью перед местным обществом и слушателями.

«Предоставляя площадку публичному интеллектуалу, мы приглашаем не только специалиста в определенной научной области, но и человека, обладающего общественным авторитетом. Профессиональные достижения не делают человека экспертом во всех вопросах, а научный авторитет предполагает ответственность за публичные слова», — заявили в Auditoria.

В то же время там добавили, что выступают против травли: отмена лекций является их собственным решением из уважения к стране проживания и работы, и они не призывают к бойкоту ученого на других площадках.

Антонина Туманова

ОбществоКультура
Тбилиси
Грузия