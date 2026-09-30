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В Грузии пьяный россиянин помочился с балкона на посетителей кафе и кричал "Слава россии", его депортируют

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Суд Тбилиси приговорил гражданина рф к 15 суткам ареста за хулиганство. После этого его депортируют и запретят въезд в Грузию на три года.

В Грузии пьяный россиянин помочился с балкона на посетителей кафе и кричал "Слава россии", его депортируют

В Грузии разгорелся скандал с участием гражданина России. На территории жилого комплекса Monolith Green City в тбилисском районе Ортачала нетрезвый русскоязычный мужчина помочился прямо с балкона на посетителей расположенного внизу кафе. О произошедшем в соцсетях рассказала очевидца Теона Голодзе, которая опубликовала видеозапись инцидента в TikTok. Впоследствии Тбилисский городской суд назначил россиянину 15 суток административного ареста за хулиганство, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии" и TV Pirveli.

Что произошло?

Как сообщила Голодзе, инцидент произошел на территории жилого комплекса Monolith Green City в тбилисском районе Ортачала. Когда сидевшие внизу люди начали снимать происходящее на телефоны и делать ему замечания, хулиган в ответ начал выкрикивать "Слава россии".

Посетители сразу вызвали полицию. На кадрах видно, как уже во дворе в присутствии полиции нетрезвый мужчина пытается оправдать свое поведение оригинальным аргументом — он заявил, что поступил так, потому что "ванна была занята". При этом он жалуется, что кафе якобы "незаконно" разместило внизу стулья и столы.

Параллельно, как отметила Голодзе, задержанный звонил знакомым, прося о помощи и уверяя собеседников, будто проблемы с полицией у него возникли исключительно из-за лозунга "Слава россии".

Хотя непосредственно кадры мочеиспускания на видео не попали, описанное Голодзе в целом подтверждается диалогами участников.

По информации автора видео, нарушителя задержали в административном порядке. По ее данным, после судебного разбирательства его должны депортировать из страны.

Что говорят грузинские правоохранители?

МВД Грузии подтвердило TV Pirveli факт задержания гражданина РФ в административном порядке.

Производство ведут по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 171 Кодекса об административных правонарушениях Грузии. Последняя статья включает действия, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную мораль в общественных местах, а также явное неуважение к принятым нормам поведения, создающее унизительную или оскорбительную среду (включая удовлетворение физиологических потребностей в общественных местах).

Что решил грузинский суд?

Тбилисский городской суд назначил 15 суток административного ареста гражданину россии Александру Попову, который в состоянии алкогольного опьянения помочился с балкона на посетителей кафе. 

Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве и действиях, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную мораль (статьи 166 и 171 Кодекса об административных правонарушениях Грузии). Как сообщается, на заседании Попов полностью признал свою вину.

"Я сожалею о том, что совершил, и, конечно, больше никогда это не повторится", — заявил россиянин.

Согласно решению, сразу после окончания срока ареста хулигана депортируют из страны и оформят запрет на въезд в Грузию сроком на три года.

Инцидент произошел на территории жилого комплекса Monolith Green City в тбилисском районе Ортачала. Очевидица Теона Голодзе опубликовала видеозапись произошедшего в TikTok. На кадрах слышно, что в ответ на замечания хулиган выкрикивал людям "Слава россии".

Сотрудникам полиции задержанный пытался объяснить свой поступок тем, что в квартире "была занята ванна", а само кафе якобы "незаконно" установило столы во дворе.

Контекст

В июле в кахетинском отеле Agarani Estate произошел жесткий конфликт между участниками грузинской свадьбы и русскоязычными туристками, по итогам которого брат жениха ударил одну из них в глаз.

Сначала стороны озвучили радикально противоположные версии: туристки утверждали, что на них напали из-за русского языка, а МВД Грузии сообщало, что женщины сами провоцировали гостей — выкрикивали с балкона оскорбления и облили водой музыкальное оборудование. В соцсетях распространялась информация, что с балкона на свадьбу сливали не воду, а мочу, однако официальные источники это не подтвердили.

Оба инцидента подлили масла в огонь и без того острой дискуссии об отношении к россиянам в Грузии — стране, два региона которой находятся под российской оккупацией. Пока оппоненты власти требуют жёстче пресекать провокации, представители правящей "Грузинской мечты" заявляют об опасности "проявления русофобии".

Антонина Туманова

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