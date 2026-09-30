У Грузії п'яний росіянин помочився з балкона на відвідувачів кафе та кричав "Слава росії", його депортують

У Грузії вибухнув скандал за участю громадянина росії. На території житлового комплексу Monolith Green City у тбіліському районі Ортачала нетверезий російськомовний чоловік помочився прямо з балкона на відвідувачів розташованого знизу кафе. Про подію в соцмережах розповіла очевидиця Теона Голодзе, яка опублікувала відеозапис інциденту TikTok. Згодом Тбіліський міський суд призначив росіянину 15 діб адміністративного арешту за хуліганство, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії" та TV Pirveli.

Що сталось?

Як повідомила Голодзе, інцидент стався на території житлового комплексу Monolith Green City у тбіліському районі Ортачала. Коли люди, які сиділи внизу, почали знімати те, що відбувається на телефони і робити йому зауваження, бешкетник у відповідь почав вигукувати "Слава росії".

Відвідувачі одразу викликали поліцію. На кадрах видно, як уже у дворі у присутності поліції нетверезий чоловік намагається виправдати свою поведінку оригінальним аргументом — він заявив, що вчинив так, бо "ванна була зайнята". При цьому він нарікає, що кафе нібито "незаконно" розмістило внизу стільці та столи.

Паралельно, як зазначила Голодзе, затриманий телефонував знайомим, просячи про допомогу та запевняючи співрозмовників, ніби проблеми з поліцією у нього виникли виключно через гасло "Слава росії".

Хоча безпосередньо кадри випорожнення на відео не потрапили, описане Голодзе загалом підтверджується діалогами учасників.

За інформацією авторки відео, порушника затримали в адміністративному порядку. За її даними, після судового розгляду його мають депортувати із країни.

Що кажуть грузинські правоохоронці?

МВС Грузії підтвердило TV Pirveli факт затримання громадянина рф в адміністративному порядку.

Виробництво ведуть за статтями 166 (дрібне хуліганство) та 171 Кодексу про адміністративні правопорушення Грузії. Остання стаття включає дії, що ображають людську гідність та суспільну мораль у громадських місцях, а також явну неповагу до прийнятих норм поведінки, що створює принизливе чи образливе середовище (включаючи задоволення фізіологічних потреб у громадських місцях).

Що вирішив грузинський суд?

Тбіліський міський суд призначив 15 діб адміністративного арешту громадянину Росії Олександру Попову, котрий у стані алкогольного сп'яніння помочився з балкона на відвідувачів кафе.

Чоловіка визнали винним у дрібному хуліганстві та діях, що ображають людську гідність та суспільну мораль (статті 166 та 171 Кодексу про адміністративні правопорушення Грузії). Як повідомляється, на засіданні Попов повністю визнав свою провину.

"Я шкодую про те, що здійснив, і, звичайно, більше ніколи не повториться", — заявив росіянин.

Згідно з рішенням, відразу після закінчення терміну арешту бешкетника депортують із країни та оформлять заборону на в'їзд до Грузії терміном на три роки.

Інцидент стався на території житлового комплексу Monolith Green City у тбіліському районі Ортачала. Очевидка Теона Голодзе опублікувала відеозапис події у TikTok. На кадрах чути, що у відповідь на зауваження бешкетник вигукував людям "Слава росії".

Співробітникам поліції затриманий намагався аргументувати свій вчинок тим, що в квартирі "була зайнята ванна", а саме кафе нібито "незаконно" встановило столи у дворі.

Контекст

У липні в кахетинському готелі Agarani Estate стався жорсткий конфлікт між учасниками грузинського весілля та російськомовними туристками, за підсумками якого брат нареченого вдарив одну з них у вічі.

Спочатку сторони озвучили радикально протилежні версії: туристки стверджували, що їх атакували через російську мову, а МВС Грузії повідомляло, що жінки самі провокували гостей — вигукували з балкона образи та облили водою музичне обладнання. У соцмережах поширювалася інформація, що з балкона на весілля зливали не воду, а сечу, проте офіційні джерела це не підтвердили.

Обидва інциденти підлили олії у вогонь і без того гострої дискусії щодо ставлення до росіян у Грузії — країни, два регіони якої перебувають під російською окупацією. Поки опоненти влади вимагають жорсткіше припиняти провокації, представники правлячої "Грузинської мрії" заявляють про небезпеку "прояву русофобії".