Сборные Украины и Грузии почтили память бывшего футболиста украинской команды Романа Максимюка, погибшего в войне России против Украины, передает УНН.

Детали

Перед заключительным матчем Лиги наций между Украиной и Грузией команды почтили минутой молчания память бывшего полузащитника "Динамо", "Днепра", "Волыни", "Черноморца" Романа Максимюка, погибшего в войне против российских оккупантов.

Максимюк дебютировал в 1998 году за сборную Украины именно в матче против сборной Грузии, который завершился победой украинской команды со счетом 4:0.

По состоянию на 25-ю минуту сборная Украины ведет в счете благодаря голу Данила Сикана, который открыл счет уже на 55-й секунде матча.

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Напомним

Экс-футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб на войне против российских оккупантов. Почти два года Роман считался пропавшим без вести.