Лига наций: Украина и Грузия почтили память футболиста Романа Максимюка, погибшего на войне против рф
Киев • УНН
Сборные Украины и Грузии почтили минутой молчания память экс-футболиста Романа Максимюка, погибшего в войне против россии. Он дебютировал за Украину в матче с Грузией.
Сборные Украины и Грузии почтили память бывшего футболиста украинской команды Романа Максимюка, погибшего в войне России против Украины, передает УНН.
Детали
Перед заключительным матчем Лиги наций между Украиной и Грузией команды почтили минутой молчания память бывшего полузащитника "Динамо", "Днепра", "Волыни", "Черноморца" Романа Максимюка, погибшего в войне против российских оккупантов.
Максимюк дебютировал в 1998 году за сборную Украины именно в матче против сборной Грузии, который завершился победой украинской команды со счетом 4:0.
По состоянию на 25-ю минуту сборная Украины ведет в счете благодаря голу Данила Сикана, который открыл счет уже на 55-й секунде матча.
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Напомним
Экс-футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб на войне против российских оккупантов. Почти два года Роман считался пропавшим без вести.