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Майже два роки вважався безвісти зниклим - на війні проти рф загинув ексфутболіст збірної України Роман Максимюк

Київ • УНН

 • 2168 перегляди

Роман Максимюк, який майже два роки вважався безвісти зниклим, загинув, захищаючи Україну. Загибель підтвердила ДНК-експертиза.

Майже два роки вважався безвісти зниклим - на війні проти рф загинув ексфутболіст збірної України Роман Максимюк
Роман Максимюк

Ексфутболіст збірної України Роман Максимюк загинув на війні проти російських окупантів. Майже два роки Роман вважався безвісти зниклим. Про це повідомила його дружина Віра, передає УНН

Чуда не стало… Рік надії, очікування, молитов і віри... Рік, упродовж якого ми жили між небом і землею, хапалися за найменшу надію та вірили, що Рома повернеться додому. Дякую всім, хто молився, підтримував, допомагав шукати й не давав згаснути надії. Дякую кожному, хто пам'ятав про Рому разом із нами. Прошу пам'ятати мого Рому. Він був не просто зниклим безвісти. Він був чоловіком, татом, сином, другом. Людиною, яку любили й чекали 

- написала Віра Максимюк. 

У мережі повідомлялося, що Роман Максимюк добровільно долучився до лав Збройних сил України восени 2022 року, а служив у 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді, а востаннє на зв’язок виходив наприкінці січня 2025 року.  

Як повідомляє YouTube проєкт "Бомбардир": "Прийшло ДНК підтвердження. Ми мали записати інтервʼю одразу після його виходу з позицій. В бригаді казали він рубався, як лев. За що згодом і отримав нагороду". 

У 2025 році на товариському турнірі у Канаді, збірна України вийшла на поле на матч проти країни-господаря з футболкою луцької "Волині" та військовим кітелем колишнього футболіста Романа Максимюка, який пішов захищати нашу батьківщину від повномасштабної навали рф. 

"Мета такої акції - підтримати родину військового та продемонструвати всьому світу, що війна стосується кожного", - повідомляли в УАФ. 

Роман Максимюк народився 14 червня 1974 року на Івано-Франківщині. В Україні виступав за низку команд, зокрема "Динамо", "Дніпро", "Волинь", "Чорноморець". 

Нагадаємо 

У віці 18 років помер вихованець рівненського футбольного клубу "Верес" Олександр Петровський. Причина смерті наразі невідома, проте у мережі стверджується, що футболіст загинув у ДТП в США. 

Павло Башинський

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