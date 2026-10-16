Считался пропавшим без вести почти два года — на войне против рф погиб бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк

Роман Максимюк

Экс-футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб на войне против российских оккупантов. Почти два года Роман считался без вести пропавшим. Об этом сообщила его жена Вера, передает УНН.

Чуда не произошло… Год надежды, ожидания, молитв и веры... Год, на протяжении которого мы жили между небом и землей, хватались за малейшую надежду и верили, что Рома вернется домой. Спасибо всем, кто молился, поддерживал, помогал искать и не давал угаснуть надежде. Спасибо каждому, кто помнил о Роме вместе с нами. Прошу помнить моего Рому. Он был не просто без вести пропавшим. Он был мужем, папой, сыном, другом. Человеком, которого любили и ждали - написала Вера Максимюк.

В сети сообщалось, что Роман Максимюк добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины осенью 2022 года, а служил в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде. Последний раз он выходил на связь в конце января 2025 года.

Как сообщает YouTube-проект "Бомбардир": "Поступило подтверждение ДНК. Мы должны были записать интервью сразу после его выхода с позиций. В бригаде говорили, что он рубился, как лев. За что впоследствии и получил награду".

В 2025 году на товарищеском турнире в Канаде сборная Украины вышла на поле на матч против страны-хозяйки в футболке луцкой "Волыни" и военном кителе бывшего футболиста Романа Максимюка, который отправился защищать нашу Родину от полномасштабного вторжения рф.

"Цель такой акции — поддержать семью военнослужащего и продемонстрировать всему миру, что война касается каждого", — сообщали в УАФ.

Роман Максимюк родился 14 июня 1974 года на Ивано-Франковщине. В Украине выступал за ряд команд, в частности за "Динамо", "Днепр", "Волынь", "Черноморец".

Напомним

В возрасте 18 лет умер воспитанник ровенского футбольного клуба "Верес" Александр Петровский. Причина смерти пока неизвестна, однако в сети утверждается, что футболист погиб в ДТП в США.