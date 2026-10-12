У віці 18 років помер вихованець “Вереса” Олександр Петровський

У віці 18 років помер вихованець рівненського футбольного клубу "Верес" Олександр Петровський. Причина смерті наразі невідома, проте у мережі стверджується, що футболіст загинув у ДТП в США. Про це повідомляє академія "Вереса", передає УНН.

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Світла пам’ять Олександру Петровському. Олександр був вихованцем академії народного клубу Верес. Щирі співчуття рідним і близьким - йдеться у повідомленні.

Причина смерті гравця не вказується, проте, як стверджується у мережі, футболіст загинув у ДТП у США, розбившись на мотоциклі. На Рівненщині розпочали збір коштів, аби доправити тіло Олександра в Україну та організувати поховання. Для цього родині необхідно зібрати 35 тисяч доларів.

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