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В возрасте 18 лет умер воспитанник "Вереса" Александр Петровский

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Александр Петровский умер в возрасте 18 лет, предположительно погибнув в ДТП на мотоцикле в США. На похороны и перевозку тела собирают 35 тысяч долларов.

В возрасте 18 лет умер воспитанник "Вереса" Александр Петровский

В возрасте 18 лет умер воспитанник ровенского футбольного клуба "Верес" Александр Петровский. Причина смерти пока неизвестна, однако в сети утверждается, что футболист погиб в ДТП в США. Об этом сообщает академия "Вереса", передает УНН.

Детали

Светлая память Александру Петровскому. Александр был воспитанником академии народного клуба "Верес". Искренние соболезнования родным и близким

- говорится в сообщении.

Причина смерти игрока не указывается, однако, как утверждается в сети, футболист погиб в ДТП в США, разбившись на мотоцикле. В Ровенской области начали сбор средств, чтобы доставить тело Александра в Украину и организовать похороны. Для этого семье необходимо собрать 35 тысяч долларов.

Напомним

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