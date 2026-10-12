В возрасте 18 лет умер воспитанник "Вереса" Александр Петровский

В возрасте 18 лет умер воспитанник ровенского футбольного клуба "Верес" Александр Петровский. Причина смерти пока неизвестна, однако в сети утверждается, что футболист погиб в ДТП в США. Об этом сообщает академия "Вереса", передает УНН.

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Светлая память Александру Петровскому. Александр был воспитанником академии народного клуба "Верес". Искренние соболезнования родным и близким - говорится в сообщении.

Причина смерти игрока не указывается, однако, как утверждается в сети, футболист погиб в ДТП в США, разбившись на мотоцикле. В Ровенской области начали сбор средств, чтобы доставить тело Александра в Украину и организовать похороны. Для этого семье необходимо собрать 35 тысяч долларов.

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