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Министр Баден-Вюртемберга укрывался в киевском убежище во время атаки рф

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Мануэль Хагель находился в киевском убежище из-за воздушной тревоги. Делегация также подписала соглашение между Daimler Truck и Львовским университетом.

Министр Баден-Вюртемберга укрывался в киевском убежище во время атаки рф

Министр внутренних дел немецкой земли Баден-Вюртемберг Мануэль Хагель попал под российскую атаку во время визита в столицу Украины. Ему пришлось ночью находиться в укрытии из-за вражеских ударов, сообщает Die Zeit, передает УНН.

Детали

По словам пресс-секретаря министра, во время поездки в Киев делегацию эвакуировали из поезда неподалеку от Киевского центрального вокзала, поскольку в городе была объявлена воздушная тревога. От дальнейших подробностей поездки Хагеля пресс-секретарь отказался, сославшись на соображения безопасности.

Однако он добавил, что министра сопровождали представители деловых кругов, в частности отрасли безопасности. По его словам, представители компании Daimler Truck и Львовского университета подписали соглашение о сотрудничестве.

Дополнительно

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что украинские мужчины призывного возраста должны вернуться домой. Он добавил, что Берлин может помочь Киеву установить их данные.

Также министр обороны Германии Борис Писториус объявил о передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-2.

Напомним

После атаки беспилотника на аэропорт Лейпциг/Галле Германия усилит защиту критической инфраструктуры.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Эвакуация
Кибератака
Воздушная тревога
Мобилизация
Война в Украине
Баден-Вюртемберг
MIM-104 Patriot
Борис Писториус
Германия
Украина
Берлин
Киев