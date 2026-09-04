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Российский дрон попал в здание СБУ в центре Киева, он был направлен в кабинет руководителя — Зеленский
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Российский дрон попал в здание СБУ в центре Киева, он был направлен в кабинет руководителя — Зеленский

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Президент Зеленский сообщил о попадании российского дрона в центральное здание СБУ напротив Софийского собора. Дрон направлялся в кабинет руководителя СБУ.

Российский дрон попал в здание СБУ в центре Киева, он был направлен в кабинет руководителя — Зеленский

Российский дрон попал в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании, передает УНН.

К сожалению, произошло попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве напротив Софийского собора 

- сообщил Зеленский.

По его словам, все экстренные службы находятся на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании.

Глава государства поговорил с руководителем СБУ Александром Покладом и поручил адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда всё будет подготовлено.

Наши военные поддержат этот ответ. Слава Украине! 

- резюмировал Глава государства.

Добавим

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Шевченковском районе пожар в результате падения БПЛА на крышу нежилого здания. 

По его словам, известно о пятерых пострадавших в Шевченковском районе в результате падения вражеского БПЛА. Четверых раненых медики госпитализировали.

Антонина Туманова

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