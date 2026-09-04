Российский дрон попал в здание СБУ в центре Киева, он был направлен в кабинет руководителя — Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о попадании российского дрона в центральное здание СБУ напротив Софийского собора. Дрон направлялся в кабинет руководителя СБУ.
Российский дрон попал в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании, передает УНН.
К сожалению, произошло попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве напротив Софийского собора
По его словам, все экстренные службы находятся на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании.
Глава государства поговорил с руководителем СБУ Александром Покладом и поручил адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда всё будет подготовлено.
Наши военные поддержат этот ответ. Слава Украине!
Добавим
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Шевченковском районе пожар в результате падения БПЛА на крышу нежилого здания.
По его словам, известно о пятерых пострадавших в Шевченковском районе в результате падения вражеского БПЛА. Четверых раненых медики госпитализировали.